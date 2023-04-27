Слухи: Раскрыты полные спецификации Google Pixel 7a

MForum.ru

Слухи: Раскрыты полные спецификации Google Pixel 7a

27.04.2023, MForum.ru

В прошлом году Google обновил линейку смартфонов среднего класса, представив Google Pixel 6a. Этот смартфон получил высокую оценку пользователей за различные аспекты, такие как возможности камеры и время автономной работы.

Слухи: Раскрыты полные спецификации Google Pixel 7a

В настоящее время бренд готовится выпустить преемника – Pixel 7a, который улучшит характеристики своего предшественника. Запуск новинки ожидается на мероприятии Google I/O, которое запланировано на 10 мая. В преддверии анонса появился новый отчет, в котором утверждается, раскрываются полные спецификации грядущего Pixel 7a. Отчет исходит от 91mobiles со ссылкой на информатора Йогеша Брара в качестве источника информации.

В отчете указано, что Pixel 7a оснащен 6,1-дюймовым OLED-дисплеем разрешением FHD+ с частотой обновления 90 Гц. Новинка будет работать на собственном чипсете Google Tensor G2 (как Pixel 7 и Pixel 7 Pro), дополненном 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 128 ГБ встроенной памяти, а также UFS 3.1.

Для фотосъемки Pixel 7a будет оснащен 64-мегапиксельной задней камерой с OIS и 12-мегапиксельной сверхширокоугольной камерой. Ожидается, что фронтальная камера будет 10,8-мегапиксельным датчиком, который будет делать четкие селфи. Google Pixel 7a будет оснащен аккумулятором емкостью 4400 мАч, который обещает до 72 часов автономной работы. Аккумулятор будет поддерживать проводную зарядку мощностью 20 Вт, а также поддержку беспроводной зарядки

Pixel 7a будет работать под управлением Android 13 «из коробки». Одним словом, Google Pixel 7a выглядит как многообещающий смартфон среднего класса с впечатляющими характеристиками, такими как мощный процессор, достаточно оперативной и встроенной памяти, высококачественные камеры и аккумулятор с длительным сроком службы.

По информации другого источника, Google Pixel 7a дебютирует в трех цветах: синем, сером и белом. Эти цвета будут сопровождаться официальными обложками того же цвета.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gizmochina.com

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