Развитие сетей: МегаФон нарастил скорости доступа в Ленобласти за счет рефарминга частот 3G

27.04.2023, MForum.ru

МегаФон сообщает о завершении очередного этапа модернизации сети в Ленобласти - за счет расширения полосы частот в диапазоне 2100 МГц, используемой сетью LTE, оператору удалось нарастить доступные абонентам скорости до 110 Мбит/с.

Улучшения показателей коснулись более чем 650 объектов связи МегаФон в области.

«Ежегодно в апреле мы отмечаем возрастающий трафик на сети в Ленобласти. По данным аналитиков компании, в текущем месяце потребление мобильного интернета выросло на 15% относительно прошлого месяца. В период майских праздников этот показатель будет еще выше – люди активно выезжают за город. Чтобы наши абоненты могли пользоваться привычно высокими скоростями как в городе, так и за его пределами, мы стараемся использовать все возможности для развития инфраструктуры – строить новые базовые станции или расширять технический ресурс на существующих», – комментирует директор МегаФона в Санкт-Петербурге и Ленинградской области Максим Токаренко.

пресс-релиз МегаФон

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теги: развитие сетей МегаФон Ленобласть

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