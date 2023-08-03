Облачные услуги: beeline cloud добавила в облако продукты Arendata

MForum.ru

Облачные услуги: beeline cloud добавила в облако продукты Arendata

03.08.2023, MForum.ru

ВымпелКом активно развивает услуги облачного провайдера beeline cloud. В том числе, с привлечением различных партнеров. Очередное партнерство для оказания облачных услуг - объединение облачной аналитики beeline cloud и сервисов на базе продуктов Arenadata, размещенных в облаке ВымпелКом.

 

 

Совместное предложение компаний фокусирует внимание на безопасных сценариях работы с СУБД, как в плане сетевой безопасности, так и в плане ИБ.

Максим Еремин, руководитель направления развития продуктов beeline cloud:

«Совместное предложение beeline cloud и Arenadata, в первую очередь, будет интересно представителям банков, страховых и финансовых организаций. Построение масштабных корпоративных хранилищ на базе продуктов Arenadata в облаке beeline cloud поможет клиентам обеспечить доступность, безопасность и сохранность своих данных. Важно, что сертифицированная инфраструктура поможет соблюдать все необходимые требования законодательства к обработке персональных данных».

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теги: облачные услуги Вымпелком билайн партнерства Arenadata beeline cloud

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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