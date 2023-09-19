Облачные услуги: Вымпелком вывел на рынок Cloud Mobile Device Management

19.09.2023, MForum.ru

Это продукт для централизованного управления мобильными и стационарными устройствами, разработанный командой beeline cloud. Сервис предназначен для защиты данных компании, как на корпоративных, так и на личных устройствах компании.

Решение базируется в российском облаке, не требует закупки и обслуживания собственной инфраструктуры. Пользоваться им можно по модели Self-Service. Поддерживаются все популярные ОС, как для ПК, так и для мобильных устройств. Администратор может управлять конечными устройствам через веб-консоль.

Cloud MDM позволяет доставлять настройки и приложений на все подключенные устройства, включая корпоративное ПО, а также распространять обновления. Доставлять можно .apk и .ipa.

Платформа позволяет приводить в соответствие с нормами безопасности все устройства, с которых есть доступ к корпоративной инфраструктуре, проводить их инвентаризацию и аудит. В частности, Cloud MDM позволяет администратору видеть, какие устройства и ОС используют сотрудники, сколько их и какие пользователи получают доступ к ресурсам.

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теги: облачные услуги билайн ВымпелКом beeline cloud

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