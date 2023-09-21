Облачные услуги: ВымпелКом представил Cloud Kubernetes Clusters

MForum.ru
21.09.2023,
Компания beeline cloud выводит на рынок продукт комплексного управления кластерами Kubernetes Clusters в облаке. Это партнерский проект с компанией Флант.
В основе услуги - платформа Deckhouse, построенная на базе ванильного Kubernetes с модулями управления сетями и обеспечения безопасности микросервисных приложений. Платформа Deckhouse соответствует принципам no-ops, что позволяет говорить о минимальных инфраструктурных и эксплуатационных затратах при разработке и эксплуатации ПО.
Продукт Cloud Kubernetes Clusters должен обеспечивать безопасность систем, мониторинг, балансировку трафика, автомасштабирование инфраструктуры при росте нагрузок. Платформа Deskhouse добавляет расширенные инструменты мониторинга кластеров и запущенных в них приложений с дашбордами, которые должны упростить контроль за инфраструктурой и диагностику проблем; расширенными инструментами информационной безопасности enterprise-уровня (бизнес-задачи крупных компаний); графическим интерфейсом для управления кластерами; встроенными инструментами аутентификации пользователей.
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теги: облачные услуги билайн ВымпелКом
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