Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - порт Бухта Север на Таймыре стала самой северной точкой на карте МТС

16.10.2023, MForum.ru

МТС сообщает, что базовая станция, запущенная в строящемся порту Бухта Север на Таймыре, стала самой северной в сети МТС, подвинув с первого места станцию в поселке Новорыбная Таймырского Долгано-Ненецкого района.

Порт Бухта Север строится в 40 км от поселка Диксон, самого северного в России. Рядом сооружается вахтовый поселок для рабочих, инженеров и других сотрудников, занятых на строительстве порта.

В зоне покрытия новой BS - морской порт и сооружения и помещения вахтового поселка. Число пользователей на текущий момент - около 2.5 тысяч человек.

Новая базовая станция подключена через спутник. Ее емкости должно хватить на ближайшие годы.

«На севере Красноярского края и в арктической зоне сосредоточено огромное количество месторождений, промышленных предприятий и объектов, многие из которых играют огромную роль в экономике и региона, и всей страны. В работе многих из них принимают участие вахтовики. Обеспечение связью промышленных предприятий и вахтовых поселков на северных территориях – для нас особенно важная задача. Таким образом мы вкладываемся в развитие экономики региона, а также создаем базу для внедрения продвинутых сервисов МТС – умного видеонаблюдения, интернета вещей и других. Например, совсем недавно мы провели модернизацию сети для вахтового поселка рядом с норильским Кайерканом, а сейчас реализовали еще более сложный проект в Бухте Север», – отметил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.

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теги: развитие сетей МТС Красноярский край

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