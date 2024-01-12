Сети сотовой связи: В NTT Docomo начали эксперимент по использованию электромобилей для экстренного восстановления питания сайтов сотовой связи

12.01.2024, MForum.ru

Идея очень простая. Если в результате каких-то событий базовая станция сотовой связи осталась без энергопитания, она переходит на встроенные аккумуляторы. Но их энергии хватает, как правило ненадолго. Идея японцев - за то время, пока базовая станция работает от собственной аварийной АКБ, к ней должен добраться электромобиль компании, после чего базовая станция переключается на питание от куда более мощной батареи электромобиля.

Японцы подошли к эксперименту со всей серьезностью. Они задействовали систему управления энергопотреблением компании для мониторинга и контроля потребления базовой станции, а также данные системы планирования использования транспортных средств NTT, которой управляет ИИ на базе глубокого обучения с подкреплением. Эта система отслеживает данные о заряде каждого электромобиля компании в реальном времени, включая его местоположение и остаток заряда.

Данные позволяют направить к базовой станции, которая работает от аварийных батарей или отключилась, электромобиль, который может быстрее до нее добраться и обладает большим зарядом батареи. В DoCoMo собираются наращивать корпоративный парк электромобилей, что позволит при необходимости запитать достаточное число базовых стаций в условиях ЧП.

Эксперимент NTT DoCoMo будет проходить с 12 января по 30 июня.

Чем использование электромобилей лучше, чем применение традиционных электрогенераторов, использующих химическое топливо? Ничем, кроме соответствия «глобальной экологической повестке»? Впрочем, нет, плюс использования EV в том, что это практически бесшумный вариант. Есть и другой плюс - никто не украдет генератор. Впрочем, эта проблема вряд ли актуальна для Японии.

Отдельный вопрос - всегда ли электромобили в условиях чрезвычайной ситуации (после землетрясения или цунами) смогут доехать до потерявшей питание базовой станции? Или такой - а оператору настолько не нужен парк его автомашин, чтобы в условиях ЧП «припарковать» его заметную часть на сайтах с базовыми станциями?

И все же идея интересная, возможно это будет хорошим поводом закупить несколько электромобилей в хозяйство российских операторов - чтобы исследовать японский опыт.

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теги: сети сотовой связи чрезвычайные ситуации аварийные работы Япония

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