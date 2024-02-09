Развитие сетей: МегаФон на Ставрополье - ускорился мобильный интернет в Новоизобильном, Передовом и Баклановской

MForum.ru
09.02.2024,
Как сообщает МегаФон, дополнительное телеком-оборудование было установлено в Изобильненском округе - в поселке Новоизобильный, на хуторе Передовом и станице Баклановской. Благодаря проведенным работам, доступная скорость мобильного доступа к интернету выросла на 10%.
По данным оператора, средний голосовой трафик абонентов в районе составляет до 420 минут в месяц. Зачастую используется технология VoLTE.
«Спрос на качественную связь и скоростной интернет, по сравнению с прошлым годом, вырос у ставропольских селян на 15%. Мы помогаем нашим абонентам оставаться на связи не только в больших городах, но и в маленьких населенных пунктах, в том числе, в отдаленных селах и аулах на востоке и юге края, на границах с другими регионами. За последний квартал прошлого года связисты установили телеком-оборудование в 15 муниципальных округах региона и в районе Кавказских Минеральных Вод», – прокомментировал директор МегаФона в Ставропольском крае Игорь Самойленко.
В этом году сеть значительно улучшилась и в краевой столице. Скорость мобильного интернета даже на окраинах города по данным оператора выросла на 10%, максимальная скорость скачивания сейчас достигает 70 Мбит/с.
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теги: развитие сетей МегаФон Ставропольский край
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