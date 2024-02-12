Регулирование: В России задумались над сокращением оказания услуг фиксированной телефонии по медным проводам

MForum.ru

Регулирование: В России задумались над сокращением оказания услуг фиксированной телефонии по медным проводам

12.02.2024, MForum.ru

Инициатором выступил Ростелеком, предложив внести изменения в правила оказания услуг связи. Об этом сегодня сообщает РБК.

 


изображение создано нейросетью

 

Зачем это Ростелекому?

Так в этой компании хотят снизить свои расходы - медная инфраструктура требует значительных расходов на обслуживание и ремонт, потребляет больше энергии. Желание компании понятно и логично, современные технологии позволяют снизить эти издержки, да и клиентам можно сделать лучше - оптоволокно менее аварийно, качество услуг по оптоволокну - лучше. Переход на оптику обещает расширение спектра услуг для абонентов.

Что следует учитывать

Если перевод инфраструктуры местной связи на оптику можно только поддерживать, то предложение абонентам заменить их фиксированный телефон на мобильную связь я не считаю равноценной заменой. Первое, что снижается в такой ситуации - надежность связи. Мобильную связь, например, не так сложно "задавить" джаммером. Так что если и разрешать предприятиям фиксированной связи уходить с медных сетей, то только на оптику, а не на беспроводные решения.

Что стоило бы потребовать от операторов фиксированной связи

При переходе на новые технологии, например, на оптику, абоненты должны сохранить возможность пользования своими аппаратами, к которым они привыкли, а при технической невозможности, оператор должен будет снабдить их новыми, работающими с новой сетью.

В чем основная сложность перехода с меди?

Если с гражданами решить вопрос будет сравнительно просто, то с бизнес-клиентами все намного сложнее. Дело в том, что каким-то бизнесам для перехода на оптику может потребоваться существенная модернизация внутренней сети, включая разводку кабелей, установку других розеток, замена оборудования, несовместимого с оптоволоконными линиями.

Это может потребовать перезаключения ранее действовавших договоров, могут вырасти платежи за услуги.

Итого

В целом, конечно, операторы должны иметь возможность сокращать "зоопарк" сетей, отключая старые технологии по мере появления новых. Медная технология, 2G, 3G - от этих технологий безусловно следует отказываться в пользу современных. Но такие переходы должны осуществляться с учетом прав абонентов, без ухудшения для них условий пользования услугами связи. Как минимум, следует устанавливать продолжительный (1-2 года) переходный период, в течение которого будут действовать старая и альтернативная технология, чтобы абоненты могли перейти на новую в удобном для себя режиме.

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теги: мнения регулирование фиксированная связь местная связь местная телефония медные технологии

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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