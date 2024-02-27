Микроэлектроника: Производители микроэлектроники хотели бы получить вдвое больше господдержки от США. Но ее получат не все и не в запрошенном объеме

MForum.ru
27.02.2024,
Об этом рассказывает Reuters.
Министр торговли США Джина Раймондо заявила, что большинство производителей чипов, претендующих на господдержку в США. получат значительно меньше, чем запрашивают. Проблема в том, что суммарный запрос компаний, которые обратились к правительству США за поддержкой, составляет более $70 млрд. А в США на поддержку микроэлектроники правительство готово потратить не более $28 млрд. В итоге Минторг ведет "тяжелые переговоры" с рядом компаний.
Минторг отдает приоритет проектам, которые будут введены в эксплуатацию до 2030 года. Чиновники надеются, что выделяемое госфинансирование позволит США производить до 20% наиболее современных логических чипов к 2030 году, по сравнению с сегодняшним нулевым показателем. Более 600 компаний подали заявления на господдержку, но "значительное большинство" ее не получат, включая многие достойные проекты.
Ранее в феврале стало известно, что субсидии в объеме $1,5 млрд выделены компании GlobalFoundries, это первые из крупных субсидий. Господдержка может иметь различные форматы, начиная от грантов до госзаймов и кредитных гарантий, достигая до 35% от капиталозатрат проекта.
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теги: микроэлектроника господдержка США зарубежные новости
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