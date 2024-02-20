Микроэлектроника: США поддержит GlobalFoundries на сумму $1,5 млрд

MForum.ru
20.02.2024,
GlobalFoundries, третий по величине в мире контрактный производитель получит господдержку правительства США на сумму в $1,5 млрд в рамках финансирования, распределяемого согласно Закону о науке и чипах. Об этом сообщает Reuters. Компания намеревается построить новую фабрику по производству полупроводников в городе Мальта, штат Нью-Йорк, а также расширит существующие производственные мощности в Берлингтоне, штат Вермонт.
Пока что это крупнейшее выделение средств в рамках данного закона. В январе американцы сообщали о планах выделить $162 млн для компании Microchip Technology и в декабре 2023 года - $35 млн компании BAE Systems.
Грант GlobalFoundries будет сопровождаться доступными кредитами на сумму $1,6 млрд. Ожидается, что это финансирование принесет двум упомянутым штатам дополнительные инвестиции в размере $12,5 млрд. Поддержку GlobalFoudries в США объясняют тем, что производимые ей чипы важны для нацбезопасности США. На крупные суммы госфинансирования в рамках Закона о науке и чипах претендуют также Intel, TSMC и Samsung.
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теги: микроэлектроника субсидии господдержка США
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