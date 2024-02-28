Развитие сетей: МТС на четверть ускорила мобильный интернет в Ставрополе

28.02.2024, MForum.ru

МТС сообщает об установке дополнительного телеком-оборудования в Ставрополе. По заявлению компании, заметно улучшено покрытия, увеличена емкость сети, а средние скорости выросли на 25%.

Оценить улучшение покрытия можно на трех въездах в город - от Ростова-на-Дону, от Михайловска и Невинномысска.

Улучшена сеть в центральной части города. В частности, работы проведены в районе Нижнего рынка. Выросла скорость мобильного интернета на улицах Фрунзе, Голенева и участке проспекта Карла Маркса. Расширена емкость сети, то есть больше абонентов могут одновременно пользоваться связью.

Продолжается развитие сети в юго-западном районе Ставрополя. Новые базовые станции появились на проспекте Российском, на улице Тухачевского, на ул. Перспективной, в районе дачных товариществ Прелесть, Полет и коттеджного поселка Новая деревня. Емкость сети МТС увеличена с запасом на 50%, что позволит поддержать качество цифровых услуг при дальнейшем развитии этой части города.

«Технические специалисты МТС стараются не только постоянно улучшать сеть в существующих районах Ставрополя, но и действуют на перспективу – запускают новые базовые станции в направлениях роста города. Помимо работ в юго-западной и центральной части краевого центра, сеть в этом году улучшена на севере, Ташле и Чапаевке, возле краевой больницы. Жители этих районов смогут на более высокой скорости выходить в интернет и пользоваться сервисами экосистемы МТС», – прокомментировал директор МТС в Ставропольском крае Александр Стак.

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теги: МТС развитие сетей Ставропольский край Ставрополь

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