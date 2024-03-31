Личные данные: Данные о миллионах клиентов AT&T утекли в интернет

MForum.ru
31.03.2024,
Если какие-то данные собираются, есть немалая вероятность того, что они будут украдены, даже если тот, кто их собирает, предпринимает различные меры информационной безопасности. К такому выводу можно прийти, читая почти непрерывно об утечках персональных данных людей из самых разных компаний. Очередной случай касается отрасли связи США. Компания AT&T сообщила, что в даркнет утекли персональные данные порядка 7.6 млн действительных клиентов компании и 65.4 млн экс-клиентов. Об этом рассказывает Bloomberg.
Утечка данных случилась 2 недели тому назад. В сеть утекли такие персональные данные, как номера социального страхования (в США это аналог паспортных данных). Утверждается, что это далеко не свежие данные, они относятся к 2019 году или ранее. Конкретная точка утечки все еще расследуется, нет ясности в вопросе о том, утекли ли данные у AT&T или поставщиков этой компании. В частности, AT&T утверждает, что у нее пока нет доказательств несанкционированного доступа к ее системам, и что по состоянию на субботу утечка не оказала существенного влияния на деятельность компании. После обнаружения утечки, оператор запустил процесс обновления миллионов паролей учетных записей клиентов.
"Компания активно общается с теми, кто пострадал от утечки, и будет предлагать мониторинг открытия кредитов этими клиентами, за счет компании AT&T, во всех случаях, когда это применимо", - обещает компания в своем заявлении. Прогрессивный подход, не все помогают клиентам, пострадавшим из-за утечек.
AT&T - третий по величине розничный оператор беспроводной связи в США после Verizon Wireless и T-Mobile US. В феврале в AT&T столкнулись с аварией на сети, негативное влияние которой в отдельных регионах ощущалось пользователями в течение нескольких часов, что побудило федеральное правительство проводить расследование причин сбоя.
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теги: утечки данных США AT&T
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