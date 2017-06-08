Персональные данные: Число утечек персональных данных в 2016 году выросло на 80%

MForum.ru
08.06.2017,
По результатам исследования утечек информации из организаций в России в 2016 году Аналитическим центром InfoWatch было зафиксировано 213 случаев утечек информации из российских компаний и государственных органов, что на 80% больше чем в 2015 году. В девяти из десяти случаев в России утекали персональные данные (ПДн) и платежная информация, а общий объем скомпрометированных за год данных увеличился более чем в 100 раз до 128 млн записей, но не превысил 4% от мирового объема утечек информации.
«Наша страна глубоко интегрирована в глобальные процессы информатизации бизнеса, государства и общества, отсюда все преимущества и проблемы, которые влечет за собой такая интеграция, — отметил аналитик ГК InfoWatch Сергей Хайрук. — С ростом ценности информации повышается и вероятность утечки данных. Фактически, мы переступили незримую черту, за которой утечка информации из организации превратилась в рядовое явление. Для управления рисками, связанными с информационной безопасностью, в дополнение к техническим средствам защиты необходимы также организационные меры, повышение уровня «информационной гигиены», сотрудников, которые сейчас могут даже не знать о противоправности собственных действий. Наиболее оптимальным становится сочетание контроля информации и сотрудников, которые имеют к ней доступ. Очевидно, что защищать все и от всего одинаково хорошо уже не получится. Необходимо сосредоточиться на наиболее ценных активах, «проблемных» каналах передачи и сотрудниках, которые подвержены риску компрометации данных».
Посмотреть отчет Infowatch целиком, pdf
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теги: защита информации утечка информации
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