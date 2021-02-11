Частные сети: МТС и Ericsson испытали частную LTE/5G-ready сеть в Ставропольском крае

MForum.ru
11.02.2021,
МТС и АО Гринатом, IT-интегратор Госкорпорации по атомной энергии Росатом, в рамках пилотного проекта развернули комплексные цифровые сервисы на базе выделенной сети LTE/5G-ready на территории Кочубеевской ветроэлектростанции АО "НоваВинд".
Частная беспроводная сеть, построенная на оборудовании сети пакетной коммутации Ericsson Enterprise Core (4G-5G NSA) и радиоподсистемы Ericsson Radio System Macro, объединила ряд технологических сервисов:
Также на сети запущена система "Удаленный помощник": с помощью очков дополненной реальности можно контролировать рабочие процессы, но также осуществлять удаленную демонстрацию ветроэнергетических объектов, видео- и фотофиксацию в высоком качестве в ходе приемо-сдаточных испытаний.
В декабре 2020 года при помощи этой системы госкомиссия приняла в эксплуатацию ветроэнергетическую установку в дистанционном режиме.
«МТС в сотрудничестве с партнерами и заказчиками реализовала ряд успешных проектов по созданию экосистем цифровых сервисов для предприятий различных отраслей на основе выделенных LTE и 5G-ready сетей. Уникальность проекта на Кочубеевской ВЭС заключается в комплексном использовании решений, включая сервисы видеоаналитики и дополненной реальности, доказавших свою востребованность и высокую эффективность на таком сложном и ответственном энергетическом объекте. Уверен, что компетенции и опыт МТС в создании уникальных сетевых и ИТ-решений, цифровизации и автоматизации производственных процессов помогут нашим заказчикам сократить издержки, повысить эффективность бизнеса и улучшить условия работы людей», — отметил коммерческий директор бизнес-рынка МТС Андрей Зименков.
«Для атомной отрасли внедрение технологий с возможностью перехода на 5G – это не только кратное повышение скорости запуска цифровых сервисов, таких как интернет вещей, VR/AR, интеллектуальное видеонаблюдение, роботизация, но и соблюдение всех требований безопасности, эталонным уровнем которого известна атомная отрасль. Кроме того, сеть, построенная с применением отечественных компонентов, обеспечит плавную и безопасную интеграцию технологических инноваций с существующей отраслевой телекоммуникационной инфраструктурой. А IoT-устройства сбора телеметрии и другие цифровые сервисы, подключенные к единой защищенной сети, позволят автоматизировать ряд процессов, снизив тем самым нагрузку на персонал», – отметил директор по информационным технологиям Росатома Евгений Абакумов.
«Совместно с технологическими партнерами Ericsson участвует в ряде инновационных проектов по внедрению технологий 4G/5G в электроэнергетике в разных странах мира. Реализуемые решения обеспечивают цифровую связность ветровых турбин — это позволяет снизить расходы на эксплуатацию оптоволоконной инфраструктуры и построение мобильной магистральной сети сбора данных вдоль ЛЭП, а также гарантирует надежность передачи критически важной информации среди сотрудников в пределах закрытого контура компании. Передовые технологии Ericsson улучшают условия труда и дополняют экологические преимущества возобновляемых источников энергии», — сказал директор направления технологических сетей компании Ericsson Александр Романов.
Сеть развернута на оборудовании Ericsson промышленного класса для выделенных (private) беспроводных сетей, включая оборудование и программное обеспечение для ядра сети, базовые станции LTE, сервер групповой связи PTT/PTV, маршрутизаторы со встроенным LTE-модемом и носимые терминалы.
Выделенная беспроводная сеть позволяет гарантировать компании целостность, помехозащищенность и безопасность передачи данных от IoT-датчиков, M2M-приложений или других элементов инфраструктуры предприятия. Новые возможности позволяют объединить все элементы экосистемы в единый закрытый контур компании. При этом трафик в корпоративной сети полностью защищен от влияния коммерческих сетей и утечки данных.
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теги: телеком частные сети Ericsson МТС Ставропольский край
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