Ребрендинг: Tele2 проведет ребрендинг до конца 2024 года и это не первоапрельская шутка

MForum.ru
01.04.2024,
На сегодняшний день компания пользуется брендом Tele2, который достался ей по наследству от времен, когда это был оператор, который развивала в России одноименная группа из Швеции.
После перехода оператора в руки российских инвесторов, компания продолжила использовать айдентику шведской компании по лицензионному договору, который подразумевал возможность ее использования в течение 10 лет (с 2013 года по 2023 год). В 2017 году бренд был немного обновлен в рамках представленной новой коммуникационной платформы "Другие правила". В прошлом году T2 РТК Холдинг договорился с Tele2 AB об использовании айдентики до конца 2024 года.
Несмотря на хорошую узнаваемость текущего бренда, зависимость от шведов и, в целом, бренд с европейскими корнями, видимо, признан акционерами нежелательным. Лицензия на использование товарного знака более продлеваться не будет. Впрочем, могли отказать в продлении лицензирования и шведы - информации о том, кто выступил инициатором, у меня нет.
Сегодня компания официально объявила о намерении провести ребрендинг до конца 2024 года. В планах - сохранить преемственность с текущим брендом, но представить новое позиционирование и айдентику. В частности, в основу его планируется положить: "уход от шаблонных решений, желание предугадывать ожидания клиента, создавать понятный и честный продукт".
Одной из причин ребрендинга в компании Tele2 называют и претензию на лидерство.
Решение интересное, хотя и давно ожидаемое. Рискну предположить, что компания не пойдет в сторону смены бренда Tele2 на что-то околоростелекомовское. Пока что это было бы больше во вред оператору мобильной связи, чем на пользу. Скорее это будет что-то лаконичное, типа T2. Это было бы стильно, молодежно и все такое. А пока - вспомним некоторые из логотипов, которые использовал оператор.
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теги: ребрендинг бренд Tele2
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