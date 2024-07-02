Развитие сетей: МТС в Ставропольском крае - модернизирована сеть в селе Александровское

MForum.ru
02.07.2024,
МТС переиспользовала частоты 3G, задействовала их в сети LTE в селе Александровском Ставропольского края. По данным оператора, это обеспечило расширение покрытия и емкости сети LTE в Александровском на 30%.
Заметные улучшения качества услуги оператор обещает в районе автостанции, в парках Молодежном и Победы, у ТЦ Александровский ЦУМ, в южной части села, где находится Госавтоинспекция и газовая служба.
Село Александровское – не только центр одноименного округа, куда приезжают по делам из всех населенных пунктов, но и крупный транспортный узел Ставропольского края. Многие автопутешественники едут через населенный пункт на Кавказские Минеральные Воды и в республики Северного Кавказа. В населенном пункте круглый год отмечаются повышенные нагрузки на сеть сотовой связи.
фото пресс-службы МТС
«Александровское – ровесник Ставрополя. Еще в годы Пушкина и Лермонтова имело важное значение в транспортной системе Кавказа. В те годы здесь проходил Черкасский тракт, который связывал Петербург и Тифлис. Сегодня село также является важной транспортной артерией, а еще привлекает своими достопримечательностями – Свято-Троицким источником, который также называют лесным храмом, горами с инопланетными пейзажами и дюкером, в который закован Большой Ставропольский канал. Уверен, что ускоренный интернет подчеркнет привлекательность населенного пункта как для жизни, так и для отдыха», – прокомментировал директор МТС в Ставропольском крае Александр Стак.
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теги: МТС развитие сетей Ставропольский край
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