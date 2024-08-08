Компоненты: Mediatek анонсировала Helio G100 со знакомым набором характеристик

MForum.ru

Компоненты: Mediatek анонсировала Helio G100 со знакомым набором характеристик

08.08.2024, MForum.ru

Mediatek официально анонсировала чипсет Helio G100. Новинка практически идентична Helio G99, наиболее заметным изменением является добавленная поддержка основных камер 200 МП. Первый смартфон на базе этой платформы – Tecno Camon 30S Pro.

Компоненты: Mediatek анонсировала Helio G100 со знакомым набором характеристик

Mediatek G100 оснащен восьмиядерным процессором с двумя ядрами Cortex-A76 2,2 ГГц и шестью ядрами Cortex-A55 2,0 ГГц. Чип поддерживает оперативную память LPDDR4X и хранилище UFS 2.2, максимальное разрешение дисплея составляет 2520 x 1080 пикселей.

Напомню, Helio G99 (2022 года анонса) — популярный чипсет для смартфонов среднего класса с поддержкой только LTE. Ключевое преимущество – он поставляется по более низкой цене, чем сопоставимые по производительности чипсеты Dimensity с поддержкой 5G. Необходимость доработки чипсета вызвана эволюцией мобильных камер и роста их разрешения. Helio G100 поддерживает 200 Мп сенсоры, а также сдвоенные камеры 16+16 Мп и запись видео видеозапись 32 МП со скоростью 30 кадров в секунду.

Кроме того, новый чип предлагает так называемый «Режим лифта», который обещает быстрое восстановление сотовой связи при выходе из мест без покрытия, таких как туннели или лифты. Он поддерживает две SIM-карты 4G с VoLTE и ViLTE.

MediaTek уже поставляет Helio G100 производителям смартфонов, поэтому количество устройств с этим чипом в ближайшие месяцы будет расти.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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