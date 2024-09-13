Фиксированный область: МТС в Амурской области - в Свободном МКД подключают к гигабитному интернету МТС

13.09.2024, MForum.ru

МТС сообщает о подключении к гигабитному фиксированному доступу 31 многоквартирного дома в Центральном, Управленческом и Лазовском районах Свободного. В этих районах сосредоточено большинство жителей города. К услугам подключившихся - возможность подключать пакетные услуги, включающие мобильную связь, домашний интернет и цифровое ТВ.

«Благодаря развернувшимся федеральным стройкам в Свободный переезжает большое количество работников вместе целыми семьями. Растёт запрос на доступ к сетевым ресурсам и привычным цифровым сервисам. Учитывая это, мы провели масштабную работу по подключению к сети значительной части домохозяйств к первым числам осени, чтобы школьники и студенты начали учебный год, используя ресурсы глобальной сети. Мы продолжим строительство инфраструктуры связи, чтобы гигабитный интернет МТС появился у всех жителей Свободного», — отметила директор МТС в в Амурской области Олеся Двинина..

МТС развивает услуги гигабитного фиксированного доступа все в большем количестве регионов присутствия, такие подключения кроме Москвы, появились, например, в Новосибирской области и Алтайском крае, в Нижегородской и Волгоградской областях и т.д..

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теги: МТС фиксированный Амурская область гигабитный доступ гигабитного интернета

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