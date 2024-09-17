Развитие сетей: МегаФон в Ставропольском крае - запущено оборудование в селах Александровское, Северное и Калиновское и в поселке Новокавказском

MForum.ru
17.09.2024,
МегаФон ввел в эксплуатацию дополнительное телеком оборудование в селах Александровское, Северное, Калиновское и в поселке Новокавказский. По данным оператора, это повысило доступные абонентам скорости передачи данных на 10%.
Новое оборудование задействует средние и высокие диапазоны частот, что позволило повысить пропускную способность радиосети.
По данным оператора, ежемесячное потребление трафика составляет 30 ГБ на человека.
«В этом году мы уже построили и модернизировали более 800 объектов телеком-инфраструктуры в регионе. ... Кроме того, расширение покрытия увеличивает и зону действия технологии VoLTE, благодаря которой можно говорить по мобильному и оставаться в Сети на высокой скорости. Многие уже распробовали этот сервис, и мы фиксируем, что количество пользователей неизменно растет», — рассказал директор МегаФона в Ставропольском крае Игорь Самойленко.
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теги: МегаФон развитие сетей Ставропольский край
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