Развитие сетей: МегаФон в Ставропольском крае - запущено оборудование в селах Александровское, Северное и Калиновское и в поселке Новокавказском

17.09.2024, MForum.ru

МегаФон ввел в эксплуатацию дополнительное телеком оборудование в селах Александровское, Северное, Калиновское и в поселке Новокавказский. По данным оператора, это повысило доступные абонентам скорости передачи данных на 10%.

Новое оборудование задействует средние и высокие диапазоны частот, что позволило повысить пропускную способность радиосети.

По данным оператора, ежемесячное потребление трафика составляет 30 ГБ на человека.

«В этом году мы уже построили и модернизировали более 800 объектов телеком-инфраструктуры в регионе. ... Кроме того, расширение покрытия увеличивает и зону действия технологии VoLTE, благодаря которой можно говорить по мобильному и оставаться в Сети на высокой скорости. Многие уже распробовали этот сервис, и мы фиксируем, что количество пользователей неизменно растет», — рассказал директор МегаФона в Ставропольском крае Игорь Самойленко.

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теги: МегаФон развитие сетей Ставропольский край

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