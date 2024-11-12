Развитие сетей: МТС в Ставропольском крае - оператор модернизировал сеть LTE в Михайловске

MForum.ru
12.11.2024,
МТС завершила рефарминг частот 3G в Михайловске, городе-спутнике Ставрополя. Проведенные работы позволили нарастить емкость сети и скорость мобильного интернет-доступа во всех районах города.
Михайловск - один из быстро растущих городов Ставропольского края. За последние 10 лет население в нем выросло примерно на 40%. Чтобы отвечать растущим потребностям города, МТС активно развивает сеть. Этой осенью специалисты компании частично отключили слой 3G, задействовали высвобожденные частоты для слоя 4G/LTE.
По данным МТС, потребление мобильного трафика в сети МТС выросло почти вдвое, скорость в отдельных точках сети выросла на 30%.
«Выпуск и распространение новых смартфонов постепенно уводит нас от стандартов связи предыдущих поколений, в частности от 3G. Поэтому мы постепенно отходим от этой технологии и модернизируем сеть для жителей региона. Наиболее активно переходят на современные гаджеты жители крупных городов, таких как Ставрополь, Михайловск, и других. Например, первым городом, где мы полностью провели рефарминг еще в прошлом году, стал Светлоград. Сейчас сеть перенастроена практически во всех районных центрах», – прокомментировал директор МТС в Ставропольском крае Александр Стак.
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теги: рефарминг Ставропольский край МТС развитие сетей
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