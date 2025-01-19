Микроэлектроника: Global Foundries расширит фабрику в штате Нью-Йорк

MForum.ru
19.01.2025,
Компания анонсировала строительство современного предприятия по упаковке/корпусированию и тестированию на своей производственной площадке в городе Мальта, штат Нью-Йорк. Мотивом является рост спроса на микросхемы, полностью произведенные в США. На этом предприятии компания также планирует наладить сборку и тестирование микросхем кремниевой фотоники.
Предполагается, что строительство этого объекта обойдется компании в $575 млн, кроме того, Global Foundries потребуется еще $186 млн на исследования и разработки в течение ближайшего десятилетия. Штат Нью-Йорк выделит на поддержку этого проекта $20 млн, в дополнение к $550 млн, которые штат уже потратил на поддержку Global Foundries. Минторг США также выделит $75 млн в виде прямого финансирования в дополнение к $1,5 млрд, полученным в рамках Закона о чипах и науке.
Строительство современных упаковочных предприятий на территории США – важный элемент по достижению этой страной технологической независимости в области микроэлектроники. На сегодня большая часть процессов упаковки и корпусирования микросхем сосредоточена в Азии. Например, TSMC, которая запустила производство кристаллов по техпроцессу 4нм на своем фабе в Аризоне, все еще вынуждена отравлять их на тайваньскую фабрику Amkor для упаковки, пока последняя не завершит строительство своего предприятия по упаковке/корпусированию в Аризоне.
Упаковочное предприятие в Мальте, Нью-Йорк, позволит компании получать заказы на сборку и корпусирование чипов, которые не должны покидать территорию США. Global Foundries и сейчас является одним из поставщиков для Минобороны США, так что компания вполне может стать кандидатом для производства современных чипов.
В штате Нью-Йорк строится также фаб Micron, где планируется производить DRAM-память. Кроме того, здесь успешно действует производство Wolfspeed, работающее с пластинами SiC 200 мм.
По материалам Tom's hardware
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теги: микроэлектроника упаковка корпусирование
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