Российская электроника: Хибины от RDW Technologies - реестровые сервера для ЦОД и ИИ

05.02.2025, MForum.ru

Российские производители осваивают новые рубежи - RDW Technology усилил линейку enterprise решений флагманскими серверами серии Хибины, предназначенными для работы в условиях предельных нагрузок

Сервера созданы и готовы к использованию в составе систем сетевой инфраструктуры, облачных сервисов, центров обработки данных (ЦОД) и обучения искусственного интеллекта. В линейке серверов серии «Хибины» 1U и 2U модификации форм-факторов. Все устройства имеют заключения Минпромторга РФ и включены в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

Серверы серии «Хибины» оснащены новейшей материнской платой RDW MBC-C741P c двумя процессорами Intel Xeon Scalable: 4th Gen Sapphire Rapids или 5th Gen Xeon Emerald Rapids с максимальным числом ядер до 128, а также с поддержкой до 256 виртуальных потоков в топовых моделях на один сервер.

В составе сервера - AMX (Advanced Matrix Extension), модуль аппаратного ускорения умножения матриц.

Восемь каналов и 16 слотов DDR5 частотой 5600 МГц на каждый процессор обеспечивают максимальную пропускную способность и поддержку больших объемов RAM.

160 линий PCIe Gen 5.0 на сервер обеспечивают быстрое взаимодействие между процессором и платами расширения последнего поколения. Инновационные серверы серии «Хибины» в максимальной конфигурации имеют 10 слотов расширения x8/x16 PCIe 5.0, слот для мезонин-модулей OCP3.0, разъемы MCIO x8.

Серверы RDW Computers серии «Хибины» обеспечивают совместимость с доверенными российскими операционными системами.

Технические характеристики и более подробную информацию можно посмотреть в Реестре или в моем Telegram канале @RUSmicro

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теги: российская электроника сервера

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