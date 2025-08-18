Микроэлектроника: Китайский шантаж поставками редкоземельных металлов - это надолго?

18.08.2025, MForum.ru

Во время ожесточенных пошлинных баталий между США и Китаем, последний использовал РМ в качестве "последнего аргумента", приостановив экспорт. Этот шаг оказался эффективным на тот момент, но как и другие подобные решения в последние годы, в долгосрочной перспективе это даст обратный эффект - ужесточение экспортного контроля Китая в последние годы подталкивает другие страны к снижению зависимости от Китая и поиску альтернатив. Об этом сообщает TrendForce.

Доминирование Китая в сфере РМ обусловлено неисключительным контролем над мировыми месторождениями. На территории Китая находится мене половины разведанных мировых запасов. Другое дело, что очистка редкоземельных металлов - та еще пакость, трудоемкий и загрязняющий окружающую среду процесс. Но намного менее технологичный, чем производство современных микросхем. Так что позиции Китая в сфере РМ не столь прочны, как доминирование Запада в области производства передовых микросхем, и их легче обойти.

До 1980-х США выступали ведущим поставщиком этих минералов. Доминирование Китая - его большая готовность нести "экологические издержки" - губить собственную территорию.

В ответ на контроль Китая над поставками РМ, США наращивают инвестиции для увеличения внутреннего предложения. В частности, в июле Минобороны США достигло соглашения с MP Materials, что сделает его крупнейшим акционером компании. В рамках усилий по снижению зависимости от Китая Вашингтон также ввел более высокую систему ценообразования для стимулирования внутренних инвестиций.

Apple также подписала с MP Materials контракт на $500 млн на поставку редкоземельных магнитов. Как отмечает The Economist, к 2030 году ожидается запуск в общей сложности 22 новых горнодобывающих проектов.

The Economist отмечает, что ограничения на экспорт редкоземельных металлов из Китая уже ускорили поиск альтернатив другими участниками рынка. В частности, европейские автопроизводители BMW и Renault предлагают электромобили с двигателями без РМ. Не сидят без дела и японцы. Компания Shin-Etsu Chemical разработала технологию извлечения извлечения и очистки редкоземельных металлов из лома и отходов магнитов, а Daido Steel создала магниты без тяжелых РМ, которые использовались в гибридных авто Honda с 2016 года.

