Микроэлектроника: Applied Materials отмечает ограниченность американской господдержк и предлагает взвешенный взгляд на ситуацию в Китае

В частности, финансовый директор AMAT заявил, что спрос на продукцию компании обусловлен прежде всего спросом на ПК, серверы ЦОД, смартфоны, а не инициативами правительства.

Тем не менее, как сообщает TrendForce со ссылкой на Wcctech, Applied Materials планирует вложить около $200 млн в свое производство в Аризоне, что дополнит уже инвестированные в США для расширения производственных мощностей более чем $400 млн.

Также, по его словам, рост Applied в 2026 году будет обусловлен развитием технологий AI, что будет стимулировать спрос на микросхемы памяти и передовую логику, а также спрос на современные корпуса.

Инвестиции компании в 2023-2024 годах позволили создать достаточный объем мощностей. Но хотя компания продолжает привлекать клиентов, в ближайшие несколько кварталов она не ожидает заметного роста.

Кроме того, Applied Materials столкнулась с невозможностью выполнить заказы китайских клиентов на сумму $400 млн, из-за расширения «черного списка» США.

В последние годы расширение полупроводникового производства в Китае было сосредоточено на зрелых технологических процессах – 40нм, 45нм и 60нм, но ожидается, что в ближайшие несколько лет значительная часть роста будет перенесена на 28нм.

Applied Materials, располагая линейкой производственного оборудования для 28нм, ожидает, что многие клиенты будут обращаться за этим оборудованием, что может позитивно сказаться на росте спроса на продукцию компании. И уже обращаются. Несмотря на американские ограничения на экспорт в Китай производственного оборудования, доля выручки с рынка Китая выросла до 35% в 3q2025 (завершился в июле) с 25% в предыдущем квартале, что означает заметную зависимость этой американской компании от китайского рынка. Это создает для нее серьезные риски - дальнейшее ужесточение санкций или эскалация торговой войны могут мгновенно заблокировать этот крупнейший рынок, что болезненно ударит по выручке компании.

В связи с тем, что основные клиенты – TSMC и Intel, планируют начать массовое производство чипов 2нм к концу 2025 года, в компании прогнозируют начало выпуска порядка 300 тысяч пластин в месяц с узлами GAA, что превысит показатели предыдущих кварталов. Более сложные технологии требуют больше оборудования для напыления, травления и метрологии, что обещает хорошие перспективы для AMAT. По словам финдиректора компании, в 2024 году Applied Materials продала оборудование GAA на $2.5 млрд и прогнозирует объем продаж в 2025 году в $4.5 млрд.

Несмотря на негативный прогноз, компания демонстрирует рекордную выручку ($7.3 млрд в 3кв.2025, +8% г/г) и высокую рентабельность (не-GAAP операционная маржа 30.7%). У нее здоровый денежный поток, что позволяет выплачивать дивиденды.

