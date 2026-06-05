5G: Samsung и MediaTek показали 670 Мбит/с в восходящем канале 5G

MForum.ru
05.06.2026,
Для этого компании использовали пятислойную (5-layer) конфигурацию с тремя одновременно работающими в режиме агрегации передатчиками (3Tx). В этом режиме идет одновременная передача данных в аплинке по пяти слоям пространственного мультиплексирования.
Использовался модем MediaTek M90 5G, поддерживающий агрегацию несущих и Advanced MIMO, и виртуализированная радиоподсистема (vRAN) Samsung с радиомодулями с поддержкой m-MIMO и макрорадиомодулями. Эта система объединяла полосы частот в диапазонах n66 (1.7 ГГц) для основного передатчика и две несущие n77 (3.7 ГГц), всего порядка 200 МГц.
Samsung vRAN не только обеспечивала поддержку одновременно нескольких частотных диапазонов, но также позволяла обслуживать одновременно несколько пользователей. Это решение способно динамически перераспределять ресурсы сети между абонентами, гибко масштабировать емкость сети за счет программных решений.
Учитывая, что стандартные скорости в аплинке 5G обычно составляют 50-200 Мбит/с, можно отметить, что речь идет о доказанном потенциале увеличения скоростей передачи данных в 3-13 раз относительно типовых показателей. Возможность применения виртуализированных решений радиоподсистемы даже для таких продвинутых сценариев позволяет надеяться на снижение затрат на развертывание сетей 5G, быстрое внедрение обновлений ПО и новых функций без необходимости каждый раз заменить железо.
Эти эксперименты вряд ли перерастут в коммерциализацию такой конфигурации оборудования в ближайшее время. В частности, внедрение 5-слойной 3Tx конфигурации потребовало бы очередной модернизации антенных систем и заметного, на 15-25% роста потребления базовых станций. Тем не менее, возможно, такие решения окажутся востребованы, например, для стадионов и бизнес-центров.
Тем не менее, это хорошая демонстрация того, что возможности 5G еще далеко не исчерпаны, и что облачная и виртуализированная архитектура может обеспечивать высокую производительность, необходимую современным сетям 5G, например, для приложений Промышленности 4.0, AR/VR и облачного гейминга. Кроме того, технологии, отработанные в этом эксперименте: vRAN, m-MIMO, агрегация диапазонов, пригодятся и при проектировании решений 6G. Акцент на аплинк отражает смену парадигмы от «потребление контента» к «созданию и передача данных».
((По материалам Mobile World Live))
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теги: пятое поколение агрегация частот Massive MIMO mMIMO аплинк uplink vRAN виртуализированная RAN Samsung MediaTek технологии тесты демонстрации рекорды
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