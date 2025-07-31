Мобильная связь: МегаФон ускорил мобильный интернет в 12 населенных пунктах Белгородской области

MForum.ru

Мобильная связь: МегаФон ускорил мобильный интернет в 12 населенных пунктах Белгородской области

23.06.2026, MForum.ru

По оценкам оператора, в зоне улучшенного покрытия – порядка 80 тысяч белгородцев.

Модернизация, в частности, прошла в микрорайоне «Лебеди» - одном из жилых комплексов города Губкин. Он расположен на северо-востоке города и соседствует с Лебединским ГОК. В микрорайоне живет около 10 тысяч человек, около 13% населения города. В рамках модернизации сети был задействован среднечастотный диапазон – это дало позитивный вклад как в покрытие, так и в пропускную способность.

Кроме того, улучшены связь и на западной окраине Бирюч в Красногвардейском районе, население которого – около 7 тысяч человек. Здесь развернули поддержку частот «высокочастотного диапазона», что дало существенный рост пропускной способности.  

Большой объем технических работ оператор провел в крупных поселках Белогорья: в Красной Яруге, Ровеньках и Чернянке, где в общей сложности проживает около 35 тысяч человек. Здесь инженеры не только модернизировали телеком-оборудование, но и провели апгрейд сети. В результате скорость мобильного интернета в населённых пунктах по данным оператора выросла в среднем на 25%.  

Улучшение параметров связи могут ощутить также жители сёл Крапивное Шебекинского района, Камызино Красненского района, Большое Прохоровского района, Роговатое Старооскольского района, Шелаево Валуйского района.  

Новое телеком-оборудование запущено в селе Засосна Красногвардейского района с населением более 3 тысяч местных жителей.  

«Мы не делим наших абонентов на жителей городов и сёл, и считаем, что каждый имеет право на высокое качество связи. В прошлом году мы построили и модернизировали свыше 300 телеком-объектов, с начала этого года — еще более 100. И каждый из них дает белгородцам цифровую свободу - возможность оставаться на связи с близкими и оперативно решать различные вопросы», - подчеркнул директор МегаФона в Белгородской области Александр Меркушев.

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теги: мобильная связь развитие сетей Белгородская область Билайн ВымпелКом

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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