Инфраструктура сети: Nokia Autonomous Network Fabric на платформе AWS – основа конкурентоспособности операторов в эпоху ИИ?

MForum.ru

Инфраструктура сети: Nokia Autonomous Network Fabric на платформе AWS – основа конкурентоспособности операторов в эпоху ИИ?

25.06.2026, MForum.ru

Если отбросить маркетинговую «шелуху», то суть предложения двух глобальных вендоров – дать телеком-операторам инструменты для построения автономных сетей: включая средства оркестрации сервисов, контроль качества, учет ресурсов, анализ состояния инфраструктуры.

В основе решения – 4 компонента:

  • унифицированное управление данными по разным доменам,
  • агентный ИИ для управления сервисами,
  • цифровые двойники для прогнозной оценки эффектов от изменений
  • оркестрация на основе намерений (преобразование бизнес‑целей в автоматизированные действия).

Технология допускает работу в сетях с оборудованием разных вендоров и включает замкнутый контур устранения неполадок.

То, что решение опирается на облачную инфраструктуру AWS – дает масштабируемость и доступ к сервисам машинного обучения, а также инструменты для обнаружения аномалий и поиска первопричин сбоев.

По сути, речь идет о облачной платформе автономных сетей 4-го уровня автономии. В общем – очень интересное предложение. Для компаний западного блока.

Для российских операторов прямая практическая актуальность – нулевая. Но нам важно воспринять эту новость как вектор развития отрасли. В этом смысле новость весьма значима.

Мы наблюдаем формирование «эталонной архитектуры» телеком-облака, которая станет пусть недостижимым на сегодня, но ориентиром для отечественных операторов.

Почему я говорю о недостижимости на сегодня. Причин даже не одна, а, минимум, три. Каждая из которых обнуляет возможности использования предлагаемого решения.

🔹 Во-первых, Nokia ушла с российского рынка. Развернуть новое решение без прямого контракта и техподдержки – не получится.

🔹 Во-вторых, блокировки со стороны AWS. Создание аккаунтов и возможность оплаты из РФ для российских юрлиц заблокирована в 2022 году. Теоретически возможно запустить решение на российском облаке. Но вряд ли это осуществимо без участия AWS.

🔹 В-третьих, как сейчас часто происходит, дорога заблокирована с двух сторон. Российское законодательство в области КИИ и требования к персональным данным фактически запрещают размещать системы управления сетями общего пользования в зарубежных публичных облаках. И точка.

А жаль. Поскольку 4-й уровень автономности – это полное самообслуживание сети с замкнутым контуром решения проблем. Мечта оператора?

Российские сети на сегодня это примерно 2-й уровень - частичная автоматизация, в основном «по алгоритмам», а не на основе агентного ИИ, способного самостоятельно выявлять аномалии и менять конфигурацию сети. В основе решения Nokia:

🔹 Агентный ИИ для оперативного управления (интегрирован с моделями машинного обучения)

🔹 Цифровой двойник сети

🔹 Сетевое взаимодействие на основе намерений (Intent-Based Networking)

🔹 Единый источник данных (Unified Inventory) – консолидация данных от оборудования разных вендоров.

Практически ничего из этого у российских операторов пока что нет и в ближайшее время не будет.

Да, российские операторы тоже думают об автономности, но это всегда кастомизированные системы, внутренние платформы автоматизации – а не унифицированные продукты масштаба обсуждаемой.

В итоге остается только «восточный вариант» - платформы iMaster NCE или uSmart, соответствующие вендоры тоже целятся в автономность уровня L4. С соответствующим ростом зависимости от страны-производителя.

Пару слов о концептуальном сдвиге.

Конкуренция операторов постепенно уходит от передачи данных в секунду и размеру покрытия к быстроте вывода на рынок сервисов, стабильности за счет предсказательной аналитики (да какая там стабильность в эпоху внезапных блокировок), возможностям предоставления сегментирования ресурсов сети.

Мир, тем временем, переходит к облачным ИИ-нативным автономным сетям. Российские операторы тоже будут двигаться туда же, но с первичной задержкой и медленно, с помощью ограниченного набора собственных разработок и китайских решений. Все более рискуя превратиться в замкнутую локальную экосистему, которая вскоре потеряет совместимость с глобальными сервисами. (К радости тех, кто именно об этом и мечтает).

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теги: инфраструктура сети облачные сети автономные сети 4-й уровень автономности горизонты технологий ИИ-нативные сети облачные платформы

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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