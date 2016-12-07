Услуги: Tele2 предлагает не платить за интернет-трафик WhatsApp за 2 рубля в день

07.12.2016, MForum.ru

Tele2 предлагает новую услугу "Плюс мессенджеры", позволяющую пользоваться мессенджером WhatsApp без оплаты интернет-трафика в режиме текстинга, включая пересылку фото и видеороликов. "Обнуление" касается и интернет-версии мессенджера. Трафик голосовых вызовов, а также видеовызовов через WhatsApp оплачивается пользователем в соответствии с действующим тарифным планом и скидками.

Активировать услугу "Плюс мессенджеры" можно в личном кабинете "Мой Tele2" или USSD-командой *155*521# . Для того, чтобы опцию отключить, нужно набрать комбинацию *155*520# . Абонентская плата за пользование сервисом составляет 2 рубля в сутки. Услуга доступна корпоративным клиентам компании.

WhatsApp входит в число самых популярных мессенджеров среди абонентов Tele2 - приложением пользуются 4.75 млн клиентов, ежедневно с его помощью общаются более 2.5 млн абонентов.