Кадры: МТС назначила директора филиала в Камчатском крае

08.12.2016, MForum.ru

08 декабря 2016 г. Петропавловск-Камчатский, РФ — ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущий телекоммуникационный оператор в России, сообщает о назначении директором филиала МТС в Камчатском крае Сергея Егошина.

В зону ответственности Сергея Егошина вошло общее руководство филиалом МТС в Камчатском крае и реализация стратегии МТС в регионе, в том числе развитие телекоммуникационной инфраструктуры для оказания услуг мобильной и фиксированной связи в городах и небольших населенных пунктах края, увеличение покрытия сетей 3G и дальнейшее строительство сети 4G, вывод на рынок новых продуктов и услуг компании, повышение качества обслуживания клиентов.

«Мы ставим Сергею и его команде стратегическую задачу – упрочить лидерские позиции МТС в крае, особенно в сегменте мобильного интернета, используя преимущества, которые МТС получит благодаря «приходу» в регион подводной оптоволоконной линии. Сергей будет курировать вывод на рынок Камчатки новых продуктов и услуг компании, в том числе для корпоративных клиентов, ведь сегодня у компании широчайшее портфолио сервисов на стыке мобильного и IT-бизнеса, системной интеграции, финансовых и банковских услуг. Уверен, что опыт Сергея в сфере стратегического, финансового и операционного менеджмента позволит ему максимально эффективно решить поставленные задачи», — прокомментировал назначение директор по региональному развитию МТС Михаил Чернышов.

Наталия Ящук, ранее руководившая филиалом МТС в Камчатском крае, назначена директором филиала компании на Сахалине.

Биография Сергея Егошина

Сергей Егошин родился в 1982 году. В 2003 году окончил Московский авиационный институт по специальности «Маркетинг», в 2005 году Военно-космическую академию им. А.Ф. Можайского по специальности «Инженер», в 2007 получил степень «МВА» по специальности «Маркетинг» в Российской академии народного хозяйства при Правительстве РФ. Последние пять лет занимал руководящие должности в различных компаниях.