Роуминг: Tele2 открыла роуминг в сетях SFR, AIS и China Unicom

20.12.2016, MForum.ru

Во Франции клиентам Tele2 доступен выгодный автоматический голосовой роуминг по цене 15 рублей за минуту входящего и исходящего вызова на все номера стран СНГ и Европы. Передача одного текстового или мультимедийного сообщения обойдется путешественнику в 6 рублей. Стоимость пользования высокоскоростным мобильным интернетом во Франции в сети SFR составит 25 рублей за один мегабайт.

На территории Таиланда (в сети AIS) и Китая (China Unicom) абонент Tele2 заплатит 35 рублей за минуту звонка на все направления, кроме стран Южной и Северной Америки. Стоимость исходящих SMS и MMS составит 12 рублей. Один мегабайт интернета в этих странах обойдется в 50 рублей. В Китае абоненты Tele2 могут воспользоваться услугой «Интернет не отдыхает», которая позволяет скачивать за границей неограниченный объем интернет-трафика.

Помимо базовых тарифов на международный роуминг, Tele2 предлагает абонентам особые опции, которые сокращают расходы на пользование мобильной связью за рубежом. Услуга «Разговоры без границ» дает возможность принимать звонки за границей по цене 5 рублей за минуту, при этом абонентская плата составляет 5 рублей в сутки. Благодаря опции «Интернет за рубежом» 10 Мб данных во Франции обойдутся в 100 рублей, а в Таиланде и Китае тот же объем трафика будет стоить 300 рублей в сутки.

Подробная информация о тарифах и дополнительных услугах Tele2 доступна на официальном сайте компании в разделе «Роуминг».