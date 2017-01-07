Анонсы: Новости робототехники и летающих беспилотников

MForum.ru

Анонсы: Новости робототехники и летающих беспилотников

07.01.2017, MForum.ru

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Любительский подводный дрон для рыбалки показали на CES2017

Компания PowerVision из Китая показала подводный телеуправляемый необитаемый аппарат, оснащенный эколотом. Новинка под названием PowerRay предназначена для поиска рыбы во время любительской рыбалки. Кроме того, аппарат поможет записать красивое подводное видео. Или поможет в поиске подводных кладов?
http://robotrends.ru/pub/1701/lyubitelskiy-podvodnyy-dron-dlya-rybalki-pokazali-na-ces2017

 

Fathom One - подводный любительский телеуправляемый необитаемый аппарат

Рабочие глубины - до 30 метров. HD-видео по кабелю. До часа работы без подзарядки. Уникальная цена $600. Доступен с августа 2016 года.
http://robotrends.ru/robopedia/fathom-one

 

Армия "джибо" растет на глазах

Конкуренция в области социальных роботов явно будет нешуточной. Panasonic показывает на #CES2017 прототип настольного робота-компаньона в форм-факторе "настольное яйцо на колесиках" со встроенным проектором и поддержкой функциональностей социального робота. Робот имитирует человеческие движения, разговаривает "детским" голосом. Представлен в январе 2017 года. Планы выпуска в продажу не анонсированы.
http://robotrends.ru/robopedia/panasonic

 

Начало сборки иностранных доильных роботов в России задерживается

В 2016 году ожидалось начало сборки роботов Lely на заводе в Калуге с начальной мощностью 60 единиц в год и потенциальной мощностью 300 единиц в год. Соответствующее соглашеие о намерениях подписано с губернатором Калужской области. Планируемые инвестиции в проект - 0.5 млн евро. Сроки выдержать не удалось, запуск сборочного производства перенесен на март 2017 года.
http://robotrends.ru/robopedia/proizvoditeli-doilnyh-robotov

 

LG Hot Robot

Робот-дворецкий с распознаванием голосовых команд и подключением к интернету и функционалом управления устройствами IoT. Может комплектоваться немобильными "помощниками", напоминающими его форм-фактором, но миниатюрными. Эти "приставки" являются выносными интерфейсами к роботу Hub Robot, которые позволяют отдавать ему команды, даже если он находится в другой комнате. У приставок есть часть функционала робота, в частности, микрофон и дисплей. Представлен на #CES2017
http://robotrends.ru/robopedia/hub-robot

 

LG Airport Guide Robot

Армия роботов-информаторов пополняется наверное быстрее любого другого сегмента современной робототехники. Несмотря на не самую высокую полезность и еще менее высокую востребованность, все новые и новые разработчики пробуют свои силы, предлагая рынку очередного робота-информера. Airport Guide Robot - еще одна новинка от LG, представленная в эти дни в Лас-Вегасе на CES2017.
http://robotrends.ru/robopedia/airport-guide-robot

 

LG Airport Cleaning Robot

Ассортимент промышленных роботизированных пылесосов пополнила разработка LG Airport Cleaning Robot. Еще один экспонат #CES2017. О цене и планируемых датах запуска в коммерческую эксплуатацию компания, к сожалению, не сообщила.
http://robotrends.ru/robopedia/airport-cleaning-robot

 

Kuri - робот дворецкий от Mayfield Robotics

Ещё один робот-дворецкий с элементами функциональности социального робота пополняет нашу подборку http://robotrends.ru/robopedia/roboty-dvoreckie. Робот-дворецкий Kuri с элементами функциональности социального робота, разработанный стартапом Mayfield Robotics, представлен на CES2017. Ожидаемое появление в серийном производстве и доступность на рынке - в конце 2017 года. Ориентировочная цена - порядка $700. Копим деньги? http://robotrends.ru/robopedia/kuri

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В Amazon разработали модульный БЛА, способный перевозить практически любой груз

Оригинальность идеи в том, что БЛА формируется из унифицированных модулей-квадрокоптеров, их число в БЛА определяется грузом, который нужно перевезти. После доставки БЛА может быть переконфигурирован, вновь разобран на отдельные модули-квадрокоптеры.
http://robotrends.ru/pub/1701/v-amazon-razrabotali-bla-sposobnyy-perevezti-prakticheski-lyuboy-gruz

 

Автономные беспилотники будут транспортировать людей?

Стартап Flyt Aerospace ведет разработку недорогого мультикоптера, способного поднять в воздух человека. Пока что его возможности очень скромные - 16-пропеллерный аппарат способен удержать человека в воздухе всего 10 минут. И все же разработчики не теряют оптимизма - в их планах - конкуренция с гражданской авиацией при полетах на небольшие расстояния в условиях сложной местности.
http://robotrends.ru/pub/1701/avtonomnye-bespilotniki-budut-transportirovat-lyudyay

 

Домашние дроны защитят ваш дом?

Что это за подозрительный звук раздался из кабинета? Взлет, быстрый полет через гостиную, и встроенная камера беспилотника уже передает видеокартинку из кабинета. Никто и ничто не останется незамеченным в доме, оборудованном системой безопасности на базе летающих беспилотников. подробности:
http://robotrends.ru/pub/1701/domashnie-drony-zashityat-vash-dom-ot-opasnostyay

 

В Сингапуре разрабатывают систему регулирования трафика БЛА

В ближайшие годы небеса многих развитых стран заполнятся дронами: аппараты будут вести наблюдение, проводить мониторинг архитектурных и инженерных объектов, осуществлять курьерские доставки и так далее, и тому подобное. Когда в системе накапливается столь впечатляющее число подвижных элементов, возникает потребность в качественной управляющей структуре. Подобный проект разрабатывается, например, в Наньянском технологическом университете (NTU), Сингапур. Система опирается на такие технологические составляющие как геофенсинг, выделенные воздушные маршруты и наземные диспетчерские станции, отслеживающие аппараты в воздухе.
Подробнее: http://robotrends.ru/pub/1701/v-singapure-razrabatyvayut-sistemu-regulirovaniya-trafika-bla

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