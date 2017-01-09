Слухи: "ВымпелКом" договорился о продаже 13 тыс. вышек компании "Русские башни"

09.01.2017, MForum.ru

"Интерфакс" узнал, что "ВымпелКом" договорился о продаже 13 тыс. вышек компании "Русские башни".

Сделка принесет "ВымпелКом" столь необходимые для развития компании $700 млн. Но до этого утечет еще немало воды - сделка будет закрыта не ранее 2q2017.

Информация не получила официального подверждения, но и опровергать ее стороны сделки не стали. Если сделка действительно сформирована, то цена в $54 тысячи выглядит, возможно, заметно ниже целевой для продающей стороны, но вполне достойной. Скорее - это близко к тому, что предлагалось за вышки компании еще в самом начале переговоров. Продать дороже мешала конкуренция, Tele2 также по слухам, выставила свои вышки на продажу по еще более низким ценам.

В любом случае - это почти что "деньги из воздуха", капзатраты на развертывание этих башен давно списаны.

Интересно, на какую сумму в год вырастут операционные расходы оператора, которой теперь эти 13 тыс. вышек придется арендовать?

Интересно, какой будет судьба этих средств - истратят ли их на снижение долговой нагрузки? На развитие сети? На замену устаревшего ИТ-оборудования на новое?

В любом случае, если ВымпелКом получит столь серьезную сумму "наличными", это поможет компании укрепить свои позиции.

Источник: interfax.ru