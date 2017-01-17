Это интересно: Смартфон Essential от создателя Android вскоре может появиться на рынке

17.01.2017, MForum.ru

В мире Android имя Энди Рубин широко известно, ведь именно созданный им стартап стоял у истоков операционной системы Android. В 2005 году его компания была куплена Google, а Энди Рубин продолжил работу над своим детищем под крылом поискового гиганта. В 2014 году он покинул Google и основал компанию Essential Products, в которой в настоящий момент работают более 40 человек.

Портфолио торговых марок Essential Products включает в себя разнообразные устройства, включая смартфоны и планшеты. Первый смартфон от этого производителя может появится уже в ближайшее время. Подробности об устройстве пока неизвестны, за исключением того, что возможная диагональ экрана составляет 5,5 дюймов, а габаритные размеры будут скромнее, чем у iPhone 7 Plus. По данным источников высокое соотношение площади экрана к площади передней панели устройства будет достигнуто за счет безрамочного дизайна. Среди материалов корпуса упоминается металл и керамика. Спецификации, скорее всего, будут флагманскими.

Впрочем, куда интереснее то, что смартфон Essential может оказаться модульным. Конечно, о модульности в стиле Project Ara речи не идет. По слухам новинка получит магнитный порт, который можно будет использовать для подключения дополнительных моделей. Однако будет ли подобный подход практичным покажет время. Появление первого смартфона от Essential ожидается в середине года, возможная цена - $649.