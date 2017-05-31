Это интересно: Раскрыты подробности об Essential Phone

MForum.ru
31.05.2017,
Создатель Android Энди Рубин (Andy Rubin) официально представил Essential Phone, свой проект смартфона на базе операционной системы от Google. Из интересных особенностей новинка получила изготовленные из титана элементы корпуса и возможность использования модульных дополнений.
Как и ожидалось, Essential Phone будет относиться к флагманскому сегменту. «Сердцем» устройства станет система-на-чипе Qualcomm Snapdragon 835 дополненная 4 Гб оперативной памяти. По сравнению с некоторыми современными смартфонами 4 Гб выглядит достаточно скромно, однако за счет легкой и хорошо оптимизированной операционной системы Essential Phone не нуждается в ОЗУ огромного размера. В американских магазинах Essential Phone появится по цене $699, что несколько дешевле флагманских смартфонов других производителей. Тем более что Essential Phone будет оснащен такими популярными «фишками» как сдвоенная камера и экран с минимальными боковыми гранями.
Отличительной особенностью Essential Phone станет размещенная на задней панели магнитная док-станция, позволяющая устанавливать дополнительные модули. Одним из подобных аксессуаров станет камера с углом обзора 360 градусов и внешние динамики. В продолжение темы звука отметим, что Essential Phone не оснащен 3,5 мм аудиоразъемом, но в комплект поставки смартфона войдет специальный USB-адаптер. Из прочего обратим внимание на отсутствие на устройстве каких-либо логотипов и размещенный на задней панели сканер отпечатка пальца.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
17.01. [Новинки] Это интересно: Смартфон Essential от создателя Android вскоре может появиться на рынке / MForum.ru
29.12. [Технологии] Компоненты: Qualcomm Snapdragon 835 замечен в Geekbench / MForum.ru
16.02. [Новости компаний] Big Data: Ovum reveals Big Trust as big data’s missing DNA / MForum.ru
22.11. [Общество] История компании Lenovo / MForum.ru
10.11. [Новости компаний] Встречи: Ericsson's Capital Market Day - аннотация встречи / MForum.ru
31.05. [Новинки] Это интересно: Раскрыты подробности об Essential Phone / MForum.ru
30.05. [Новинки] Анонсы: Планшетный компьютер ZenPad 3S 8.0 представлен официально / MForum.ru
30.05. [Новинки] Слухи: Moto E4 Plus и Moto E4 могут быть представлены 17 июля / MForum.ru
30.05. [Новинки] Слухи: LG G7 – флагман 2018 на базе Snapdragon 845 / MForum.ru
29.05. [Новинки] Слухи: Oppo R11 и R11 Plus будут представлены 10 июня / MForum.ru
28.05. [Новинки] Анонсы: Alcatel Go Flip – «раскладушка» с LTE, 2,8-дюймовым экраном и 5 Мп камерой / MForum.ru
25.05. [Новинки] Анонсы: Vkworld Mix + станет самым доступным безрамочным смартфоном / MForum.ru
25.05. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Mi Max 2 получил аккумулятор 5300 мАч / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: Huawei Y6 2017 представлен официально / MForum.ru
24.05. [Новинки] Анонсы: Honor Band A2 – смарт-браслет с экраном и датчиком ЧСС / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: LG X venture – защищенный смартфон с QuickButton / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Honor 6A со Snapdragon 435 представлен официально / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Meizu M5c - яркие цвета и неплохая камера / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Vertu Signature Cobra Limited Edition – телефон с ценой $360000 / MForum.ru
22.05. [Новинки] Слухи: Lenovo подтвердило использование в Moto Z2 Play аккумулятора емкостью 3000 мАч / MForum.ru
19.05. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Sony Xperia XZ Premium / MForum.ru
18.05. [Новинки] Слухи: Doogee собирается выпустить флагман с MediaTek Helio X30 и 8 Гб ОЗУ / MForum.ru
18.05. [ПО] Мобильные ОС: Google подтвердил релиз Android O «в конце лета» / MForum.ru
17.05. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Samsung Galaxy J3 (2017) / MForum.ru
17.05. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Nokia 3, 5, 6 и новой 3310 / MForum.ru