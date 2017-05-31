Это интересно: Раскрыты подробности об Essential Phone

MForum.ru

Это интересно: Раскрыты подробности об Essential Phone

31.05.2017, MForum.ru

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Создатель Android Энди Рубин (Andy Rubin) официально представил Essential Phone, свой проект смартфона на базе операционной системы от Google. Из интересных особенностей новинка получила изготовленные из титана элементы корпуса и возможность использования модульных дополнений.

Это интересно: Раскрыты подробности об Essential Phone

Как и ожидалось, Essential Phone будет относиться к флагманскому сегменту. «Сердцем» устройства станет система-на-чипе Qualcomm Snapdragon 835 дополненная 4 Гб оперативной памяти. По сравнению с некоторыми современными смартфонами 4 Гб выглядит достаточно скромно, однако за счет легкой и хорошо оптимизированной операционной системы Essential Phone не нуждается в ОЗУ огромного размера. В американских магазинах Essential Phone появится по цене $699, что несколько дешевле флагманских смартфонов других производителей. Тем более что Essential Phone будет оснащен такими популярными «фишками» как сдвоенная камера и экран с минимальными боковыми гранями.

Это интересно: Раскрыты подробности об Essential Phone

Отличительной особенностью Essential Phone станет размещенная на задней панели магнитная док-станция, позволяющая устанавливать дополнительные модули. Одним из подобных аксессуаров станет камера с углом обзора 360 градусов и внешние динамики. В продолжение темы звука отметим, что Essential Phone не оснащен 3,5 мм аудиоразъемом, но в комплект поставки смартфона войдет специальный USB-адаптер. Из прочего обратим внимание на отсутствие на устройстве каких-либо логотипов и размещенный на задней панели сканер отпечатка пальца.

Это интересно: Раскрыты подробности об Essential Phone

Это интересно: Раскрыты подробности об Essential Phone

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации phonearena.com

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