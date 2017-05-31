Это интересно: Раскрыты подробности об Essential Phone

31.05.2017, MForum.ru

Создатель Android Энди Рубин (Andy Rubin) официально представил Essential Phone, свой проект смартфона на базе операционной системы от Google. Из интересных особенностей новинка получила изготовленные из титана элементы корпуса и возможность использования модульных дополнений.

Как и ожидалось, Essential Phone будет относиться к флагманскому сегменту. «Сердцем» устройства станет система-на-чипе Qualcomm Snapdragon 835 дополненная 4 Гб оперативной памяти. По сравнению с некоторыми современными смартфонами 4 Гб выглядит достаточно скромно, однако за счет легкой и хорошо оптимизированной операционной системы Essential Phone не нуждается в ОЗУ огромного размера. В американских магазинах Essential Phone появится по цене $699, что несколько дешевле флагманских смартфонов других производителей. Тем более что Essential Phone будет оснащен такими популярными «фишками» как сдвоенная камера и экран с минимальными боковыми гранями.

Отличительной особенностью Essential Phone станет размещенная на задней панели магнитная док-станция, позволяющая устанавливать дополнительные модули. Одним из подобных аксессуаров станет камера с углом обзора 360 градусов и внешние динамики. В продолжение темы звука отметим, что Essential Phone не оснащен 3,5 мм аудиоразъемом, но в комплект поставки смартфона войдет специальный USB-адаптер. Из прочего обратим внимание на отсутствие на устройстве каких-либо логотипов и размещенный на задней панели сканер отпечатка пальца.