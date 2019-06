Телеком. Микроэлектроника: В США пробуют ограничить монополизм Qualcomm

16.06.2019, MForum.ru

Перевод статьи Timothy B. Lee "How Qualcomm shook down the cell phone industry for almost 20 years".

В мае решением суда Qualcomm признан монополистом. Возможно это серьезным образом изменит расстановку сил на рынке чипсетов для мобильных гаджетов.

В 2005 году Apple обратилась к Qualcomm как к потенциальному поставщику дискретных модемов для первого iPhone. От Qualcomm пришел необычный ответ - производитель потребовал, чтобы Apple подписал патентное лицензионное соглашение еще до того, как Qualcomm рассмотрит вопрос о поставке чипов.

Большинство поставщиков рады, когда на них выходит новый клиент, особенно такой значительный и престижный клиент, как Apple. Но Qualcomm не похож на другие компании; компания предпочитает доминировать на рынке чипов для сотовых телефонов. Такой подход обеспечивает компании Qualcomm большое влияние на рынке, которым компания с удовольствием пользуется.

Антимонопольное дело против Qualcomm начала Федеральная торговая комиссия США, которая подала иск в 2017 году (частично, по просьбе Apple).

В судебном постановлении объемом в 233 страницы, подготовленном федеральным судьей Калифорнии Lucy Koh, говорится о том, что агрессивная лицензионная тактика, которой придерживалась Qualcomm, нарушает антимонопольный закон США.

233 страницы - это настоящая книга, в которой судья Koh вывела Qualcomm безжалостным монополистом. В этом документе представлена почти 20-летняя история выставления завышенных цен на чипы для производителей смартфонов. Qualcomm так оформляла свои контракты с производителями смартфонов, что у других производителей чипов практически не оставалось возможностей оспорить доминирование Qualcomm. Клиенты, которые не были согласны с выдвигаемыми Qualcomm условиями, сталкивались с невозможностью получить необходимые им модемные чипы.

Особенность схемы, которой вот уже много лет пользуется Qualcomm, состоит в том, что эта компания взимает с клиентов плату не только за поставляемые чипы, но также и за так называемые патентные лицензии, которые компания предлагает приобрести.

Майское решение суда грозит прекратить доминирование Qualcomm. В частности, компания должна пересмотреть соглашения со своими клиентами и в дальнейшем лицензировать патенты конкурентам "на разумных условиях". Конечно же, еще сохраняется возможность выиграть апелляцию. Но если с ней не заладится, то мы можем стать свидетелями того, как рынок чипов для смартфонов станет по-настоящему конкурентным.

Как работала идеальная машина генерации прибыли Qualcomm

На протяжении последних 20 лет Qualcomm остается лидером по выпуску чипов, обеспечивающих поддержку основных стандартов сотовой связи. А в некоторых ситуациях даже доминирует.

В итоге, если какая-то компания, занявшаяся рынком сотовых телефонов, намеревается продавать свои аппараты по всему миру, у нее по-сути нет выбора, кроме как работать с Qualcomm.

Это касается всех крупных производителей, включая, например, Apple. В 2014 году главный технолог Qualcomm писал гендиректору этой компании письмо, где отмечал, что Qualcomm это единственный поставщик, способный предоставить глобальные услуги, - "без нас они потеряют большую часть Северной Америки, Японии и Китая. Это приведет их к очень большому урону".

В 2010 году к аналогичному заключению пришли в BlackBery, в выступлении исполнительного директора этой компании шла речь о том, что без чипов Qualcomm "мы не сможем предоставлять устройства CDMA и немедленно потеряем 30% продаж".

Зная это, уже не приходится удивляться, что за последние два десятилетия Qualcomm заключил соглашения с большинством ведущих производителей телефонов, включая LG, Sony, Samsung, Huawei, Motorola, Lenovo, ZTE и Nokia. Это позволило Qualcomm получать большие отчисления, чем получала любая другая компания, прежде всего, за счет извлечения патентных платежей, которые выше, чем у других участников рынка со сравнимым патентным портфолио.

Патентные лицензионные платежи в пользу Qualcomm рассчитываются от стоимости всего смартфона, а не от цены чипов, в которых применяются патентованные Qualcomm технологии. По-сути это означает, что Qualcomm имеет долю в стоимости каждого компонента смартфона, большинство из которых не имеет отношения к сотовым патентам Qualcomm.

"Qualcomm выставлял нам счета на суммы большие, чем требовалось выплачивать суммарно всем остальным держателям патентов", заявляет топ-менеджер Apple. "Мы никогда не видели столь серьезных лицензионных платежей, которые были бы привязаны к любым другим IP, лицензии на которые мы были покупали", говорит представитель компании Motorola.

Внутренние документы Qualcomm подтверждают эти обвинения. В частности, в 2016 году компания Qualcomm получила в качестве патентных лицензионных отчислений $7.7 млрд, что больше, чем суммарный доход от патентных лицензионных отчислений, получаемых 12 других компаний, обладающих существенными патентными портфолио.

Нет лицензий, нет чипов

Эти высокие отчисления являются результатом необычной тактики ведения переговоров, которую кратко можно охарактеризовать как "нет лицензий, нет чипов". Никто не может приобрести чипы Qualcomm для сотовых устройств, если прежде не подпишет лицензию на патентное портфолио Qualcomm. И условия этих патентных сделок были сформулированы во-многом в пользу Qualcomm.

Как только очередной производитель мобильных телефонов подписывал соглашение с Qualcomm, эта компания приобрела большее влияние. По истечении срока действия патентного лицензионного соглашения, Qualcomm имеет право в одностороннем порядке прекратить поставки чипов данному производителю.

"Если мы не можем найти на рынке модемы для смартфона, то мы не можем выпускать смартфоны", заявляет представитель компании Motorola. "Требуется несколько месяцев работы команды разработчиков, чтобы подготовить альтернативное решение, если на рынке вообще есть решение, подходящее для решения наших задач".

Это делает клиентов Qualcomm весьма уязвимыми, когда их соглашение на лицензирование патентов приближается к завершению срока действия. Если клиент попытается обсудить более выгодные для себя условия, Qualcomm может неожиданном прекратить поставки чипов в адрес такой компании.

Когда компания Lenovo заявила, что рассматривает вопрос о прекращении лицензирования патентов Qualcomm, она получила ответ, из которого следовало, что эта компания в результате такого решения не сможет в дальнейшем покупать чипы Qualcomm.

Судья Гао Ланьхуэй отмечает, что Qualcomm не раз использовал эту стратегию в последние 20 лет: в 2001 году эта компания угрожала прекращением поставок чипов компании Samsung, в 2004 году похожая ситуация сложилась с LG, в 2012 году - с Sony и ZTE, в 2013 году - Huawei и Lenovo, в 2015 году - Motorola.

Qualcomm побеждает конкурентов в торговле чипами

Очевидный вопрос, который возникает у любого, кто знакомится с решением суда, состоит в том, как же Qualcomm удается сохранить лидерство в технологическом уровне модемных чипов. Следует признать, что Qualcomm нанимает армии талантливых инженеров и тратить на R&D миллиарды долларов, чтобы чипы этой американской компании оставались лучшими на рынке.

Qualcomm укрепила доминирующее положение на рынке, выпуская SoC с интегрированным модемом. Такие решения значительно выигрывают в энергопотреблении, что не оставляет шансов небольшим производителям, не способным создавать аналогичные изделия.

Но это, так сказать, белая и пушистая часть бизнеса Qualcomm. Другая часть - заключение специальных соглашений с заказчиками, затрудняющие другим компаниям ведение бизнеса на рынке модемов для сотовых смартфонов.

Основное оружие Qualcomm против конкурентов: пункт о патентной лицензии, согласно которому клиенты выплачивают лицензионные платежи за каждый проданный мобильный телефон, а не только за телефоны, содержащие беспроводные чипы Qualcomm.

Это дает Qualcomm заметное конкурентное преимущество. Если другой производитель чипов предложит производителю телефонов чип по цене ниже, чем у Qualcomm, эта компания может легко снизить расценки на свои чипы, поскольку компания все равно сможет продолжить получение патентных лицензионных отчислений с каждого мобильного телефона.

В суде сравнивают эту практику с кейсом Microsoft в 90-х годах. Тогда компания Microsoft предлагала производителям ПК скидки на свое ПО с условием, что производители ПК будут платить Microsoft за каждый проданный компьютер, независимо от того, поставляется ли ПК с копией MS-DOS или нет.

Получалось, что если производитель ПК поставляет компьютер с ОС, отличной от Microsoft, ему приходилось платить как производителю этой ОС, так и Microsoft, практически вдвое больше. В 1999 году федеральный суд постановил, что соглашение нарушает антимонопольное законодательство, поскольку затрудняет выход на рынок конкурентам компании.

Некоторые существующие лицензионные соглашения Qualcomm включают положения, которые явно запрещают компаниям использование беспроводных чипов не-Qualcomm. Кроме того, Qualcomm предоставляет скидки на cвои чипы, но получить их можно только в случаях, когда чипы Qualcomm используются минимум в 85% (а то и в 100%) продаваемых компанией телефонов.

В частности, когда в 2013 году было подписано соглашение Apple-Qualcomm в нем был пункт, предусматривающий, что Apple будет использовать беспроводные чипы только Qualcomm. Взамен Qualcomm предоставила Apple скидки на многие сотни тысяч долларов в период c 2013 по 2016 год. Но если бы Apple начала продавать iPhone или iPad с сотовыми чипами других производителей, Qualcomm немедленно прекратил бы предоставление скидок. Напротив, Apple пришлось бы платить больше.

Аналогичные соглашения заключались между Qualcomm и другими производителями, например, в 2003 году Qualcomm и Huawei подписали 10-летнее соглашение, согласно которому, если Huawei покупает чипы CDMA у Qualcomm на китайском рынке, то Huawei выплачивает роялти только в размере 2.65%, но если китайский вендор закупит чип CDMA у другого производителя, то лицензионные отчисления немедленно вырастут до 5% или выше.

В сделке с LG в 2004 году компании была обещана скидка в случае, если бы компания закупила чипы CDMA у Qualcomm, минимум, для 85% своих аппаратов. Соглашение также подразумевало более высокие лицензионные отчисления, если компания будет продавать аппараты, использующие сотовые чипы не-Qualcomm.

Если Samsung покупает у Qualcomm сотовые чипы для 100% премиальных аппаратов, Qualcomm поощряет вендора снижением уровня использования своих чипов в изделиях бюджетного ценового класса.

Слишком сложно начать бизнес по производству дискретных ИМС модемов

Для Qualcomm эксклюзив на поставку модемов или хотя бы неполный эксклюзив очень важен. Дело в том, что для того, чтобы бизнес по разработке и продаже модемов оказался прибыльным, он должен быть очень масштабным. Разработка чипа модема "с нуля" может стоит сотни миллионов долларов. Созданный дизайн может использоваться несколько лет, а затем он устареет.

Таким образом компания сможет заниматься успешным бизнесом в области модемов только в том случае, если у нее есть несколько крупных клиентов, ожидающих возможности приобрести у нее модемы, как только они будут готовы. Объем таких заказов от каждого производителя должен измеряться миллионами чипов в первый же год после начала выпуска. Такие заказы могут размещать не так уж много клиентов.

В Qualcomm все это разумеется прекрасно понимают. В 2010 году Стив Моленкопф, Qualcomm, во внутренней электронной переписке писал, что эксклюзивное соглашение с Apple "имеет значительные стратегические преимущества", поскольку "маловероятно, чтобы без такого заказчика можно было бы рассчитывать на достаточные объемы заказов дискретных модемов, чтобы оставаться жизнеспособным конкурентом".

И это далеко не теоретические рассуждения. Apple весьма не нравилась зависимость от Qualcomm. В Купертино всегда хотели вырастить второго поставщика модемов для своих устройств. Наиболее подходящего кандидата здесь видели в Intel. Этот крупнейший в мире производитель полупроводниковых приборов не располагал подходящим производством модемных чипов, но хотел развить это направление. В 2012 году Apple уже планировала перейти на сотовые чипы Intel для начала в iPad 2014 года.

Сделка Apple и Qualcomm 2013 года притормозила реализацию этого плана и расширение отношений с Intel. В Apple признают, что "мы прервали взаимодействие с Intel в проекте, касавшемся iPad". А не получив такого "якорного клиента", каким стала бы Apple для Intel, последняя также свернула работы над созданием модемного чипа.

Тем не менее, через некоторое время Intel и Apple вновь начали взаимодействовать. Apple было важно усилить переговорную позицию к моменту, когда наступит 2016 год и завершится контракт с Apple-Qualcomm. В этом году Apple представила рынку iPhone 7. Часть этих смартфонов была оснащена модемами Qualcomm, в других стояли модемы Intel.

Обязательства Apple по закупке миллионов модемных чипов у Intel позволили этой компании инвестировать ресурсы в их разработку. После подписания с Apple соответствующих договоренностей, Intel приобрела VIA Telecom, одну из нескольких компаний, пытавшихся конкурировать с Qualcomm на рынке чипов с поддержкой CDMA. В Intel нуждалась в чипах с поддержкой CDMA, чтобы изделия на базе модемов Intel можно было бы использовать во всем мире. Без покупки этой компании, в Intel не смогли бы выдержать те сроки, которые были установлены в контракте с Apple. Покупка VIA Telecom безусловно помогла Intel ускорить разработку. Но без контракта с Apple с ее объемными заказами на чипы, приобретение VIA вряд ли было бы финансово оправданным.

Отношения с Apple помогли Intel и в других планах. В частности, когда американские операторы сотовой связи узнали, что в последующих моделях iPhone будут стоять модемы Intel, они предоставили Intel возможность тестирования чипов на своих сетях. Вдобавок в Intel обнаружили, что статус поставщика чипов для Apple делает голос компании Intel слышимым в организациях, занимающихся разработкой стандартов.

Империя наносит ответный удар

Сделка Apple-Intel поставила под вопрос доминирование Qualcomm на рынке чипов для сотового бизнеса. Как только Intel разработала бы полный набор сотовых чипов, необходимых Apple для iPhone, Intel могла бы также предложить эти чипы и другим производителям смартфонов. Это могло бы значительно усилить переговорные позиции каждого производителя в момент, когда они продлевают свои патентные лицензии с Qualcomm. Началась война Qualcomm, Apple и Intel.

Снизив уровень опасности от угрозы непоставки чипов Qualcomm, в Apple потребовали пересмотра уровня отчислений в пользу Qualcomm, назвав их завышенными. Qaulcomm немедленно ответила, прекратив поставки чипов Qualcomm для новых моделей Apple. Это заставило Apple полностью положиться на Intel в отношении поставок сотовых чипов для моделей Apple 2018 года. Qualcomm подала иски против Apple за нарушение ряда патентов в разных странах, а Apple инициировала рассмотрение практики ведения бизнеса компанией Qualcomm Федеральной комиссией по торговле США.

Этот конфликт поставил Apple и Intel в весьма опасную ситуацию. Qualcomm задействовал с свои патенты для того, чтобы попытаться запретить продажи iPhone в различных странах. И если суды на ключевых рынках ограничили бы возможности продажи изделий Apple, это вынудило бы компанию Apple вернуться за стол переговоров с Qualcomm. Это дало бы Qualcomm возможность понудить Apple к сокращению закупок у Intel, что поставило бы под вопрос прибыльность бизнеса Intel в области беспроводных чипов. Вдобавок, другие потенциальные клиенты Intel, насмотревшись на разборки Qualcomm-Apple могли бы также решить, что не будут рисковать, закупая модемы для своих аппаратов у Intel.

У Apple тоже возникла настоящая дилемма. Компании пришлось бы положиться на возможность Intel поддерживать свои разработки чипов для гаджетов актуальными. С одной стороны, Intel успешно справилась с разработкой модемов для моделей iPhone 2017 и 2018, но сейчас индустрия беспроводной связи переходит к использованию технологии 5G. Apple iPhone это премиальный продукт, который должен поддерживать последние стандарты беспроводной связи. И если Intel не смогла бы разработать чипы 5G в сроки, подходящие для того, чтобы задействовать их в моделях iPhone 2020, это оказалось бы критичным для Apple.

Похоже, события развивались как раз по такому сценарию. В итоге Apple объявила, что заключила "мирный договор" с Qualcomm. По-сути речь идет о капитуляции. Apple взяла на себя обязательство оплачивать шестилетнюю патентную лицензию Qualcomm. В тот же день Intel заявила, что прекращает разработку модемов 5G.

И хотя мы не знаем деталей того, что происходит за кулисами этого шоу, похоже на то, что еще в начале 2019 года в Apple начали сомневаться в способности Intel обеспечить поставку модемов 5G в те сроки, которые были необходимы Apple. Это сделало невозможным дальнейшую конфронтацию Apple-Qualcomm. Apple предпочла договориться с Qualcomm, пока сотрудничество с Intel еще казалось существенным фактором. И, тем самым, выбила почву из под ног у разработок Intel модема 5G.

Qualcomm не лицензирует патенты конкурентам

История битвы Qualcomm vs Apple/Intel показывает, насколько Qualcomm использует свое патентное портфолио для поддержания монополии на рынке чипсетов для мобильных гаджетов.

Qualcomm отказывается лицензировать свои патенты конкурентам, что ставит их в сложное положение.

"Большинство клиентов, с которыми мы общались, говорили, что они хотели бы, чтобы мы вначале заключили лицензионное соглашение с Qualcomm, а уж затем они подумают о покупке наших чипов 3G", рассказывают в MediaTek.

Если производитель чипов просит Qualcomm лицензировать патенты этой компании, Qualcomm обычно предлагает пообещать не подавать в суд на такого производителя чипов, но не на его клиентов. Более того, Qualcomm также требует, чтобы производители чипов, его конкуренты, продавали бы чипы лишь тем покупателям, которые включены в список "Авторизованных покупателей", которые уже лицензировали патенты Qualcomm.

Очевидно, чтобы конкуренты Qualcomm, включая будущих конкурентов, находятся в неудачной стартовой позиции. Режим патентного лицензирования Qualcomm не только позволяет этой компании устанавливать де-факто налог на продажи конкурентов, но также позволяет Qualcomm эффективно управлять клиентами конкурентов. В частности, Qualcomm требует, чтобы другие поставщики чипов передавали этой компании данные о том, сколько чипов было продано каждому из клиентов, а это весьма чувствительные коммерческие данные. И это позволяет Qualcomm точно представлять ситуацию на рынке и какое давление необходимо создавать, чтобы исключить появление на рынке серьезного конкурента.

Внутренняя презентация Qualcomm, подготовленная в 2009 году при подготовке сделки с MediaTek (MTK) хорошо иллюстрирует намерения Qualcomm.

"WCDMA SULA" относится к патентной лицензии Qualcomm. В Qualcomm верят, что ограничение возможностей MediaTek работать только с лицензированными Qualcomm компаниями, приведет к тому, что число будущих покупателей 3G чипов этого производителя не превысит 50. Кроме того, в Qualcomm надеются, что в MTK после договоренности недостанет кэша, который эта компания могла бы инвестировать в чипы.

Несколько небольших производителей, таких как MediaTek и VIA, согласились на односторонне выгодные условия Qualcomm. Что еще важнее, политика Qualcomm заставила ряд компаний воздержаться от выхода на рынок чипов для мобильных устройств или стимулировала их уход с рынка.

Qualcomm дважды отказался выдать патентные лицензии компании Intel - в 2004 году и в 2009 году, что задержало вход Intel на рынок беспроводных модемов. В 2011 году Qualcomm отказалась от поддержки совместного предприятия Samsung и NTT DoCoMo под названием Project Dragonfly. В итоге Samsung выпустил несколько процессоров приложений, но не предоставила их другим компаниям. В 2015 году Qualcomm отказалась исполнять патентную заявку LG, которая нужна была для выпуска чипа процессора приложений.

В Qualcomm отказывались выдавать патентные лицензии компаниям Texas Instruments и Broadcom, пока они не отказались от модемных бизнесов в 2012 и 2014 году, соответственно.

Справедливо, разумно и недискриминационно

Когда рабочая группа, занимающаяся стандартизацией, занимается разработкой нового беспроводного стандарта, она собирает список патентов, которые являются существенными для внедрения стандарта - эх, соответственно, называют существенными патентами (essential patents). Затем рабочая группа просит держателей патентов пообещать, что они будут лицензировать эти патенты на справедливых, разумных и недискриминационных условиях (FRAND). FRAND патенты, как ожидается, будут доступны на одних и тех же условиях любому, кто захочет их лицензировать, независимо от того, клиент это или конкуренты. Но только не Qualcomm, который отказывается лицензировать свои существенные для ряда стандартов патенты другим производителям чипов.

В ситуациях, когда производители пользовательских терминалов пытаются лицензировать существенные для исполнения стандартов патенты Qualcomm, компания обычно объединяет их в пакеты с более объемными наборами патентов, в которые входят патенты, не являющиеся частью FRAND обязательств, и во многих случаях не имеющих ничего общего с модемными чипами. В результате производители терминалов должны платить за лицензии на существенные для стандартов патенты больше, чем они того стоят.

Вот только никто на рынке не чувствует себя достаточно уверенно, чтобы оспорить "креативную интерпретацию" терминов FRAND лицензирования Qualcomm. Этот производитель не предъявлял прямых исков против других производителей чипа, что затрудняет оспаривание политики Qualcomm. В то же время угрозы непоставок чипов Qualcomm не позволяли заказчикам оспаривать практику лицензирования Qualcomm.

Судья Гао Ланьхуэй постановила, что неспособность Qualcomm выполнить свои обязательства в рамках FRAND, является нарушением антимонопольного законодательства. Судья заявила, что Qualcomm обязана лицензировать свои патенты всем, кто за этим обратиться, причем по разумным ставкам, которые должны быть ниже тех, что Qualcomm взимал в последние годы.

Более никогда - "нет лицензирования, нет чипов"?

Судья Гао Ланьхуэй распорядилась провести ряд изменений, которые по ее мнению прекратят антиконкурентную политику Qualcomm и помогут улучшить конкурентную ситуацию на рынке.

Наиболее важное изменение заключается в том, чтобы разделить патентно-лицензионный бизнес Qualcomm и чиповый бизнес компании. Гао Ланьхуэй приказала Qualcomm не использовать в качестве условия поставки современных чипов статус патентного лицензирования. Qualcomm теперь обязана перевыдать все свои патентные лицензии, не обусловливая на этот раз их выдачу поставками современных чипов.

Гао Ланьхуэй обязала Qualcomm лицензировать все патенты, относящиеся к стандартам другим производителям на условиях FRAND, обращаясь если это будет необходимым в арбитраж, чтобы определить справедливый уровень роялти. Эти лицензии должны быть "исчерпывающими", это означает, что Qualcomm не может предъявлять иск клиентам какого-либо производителя за нарушением патентов, лицензированных этому производителю.

И, наконец, Гао Ланьхуэй, запретила компании Qualcomm заключать сделки с клиентами на экслюзивных условиях. Это означает, что Qualcomm не должна будет предоставлять скидки клиентам, которые ставят в свои изделия 85-100% чипов Qualcomm.

Специалист по патентам Charles Duan согласен, что решения Гао Ланьхуэй "решат самые существенные проблемы с которыми сталкивались компании", работающие с Qualcomm.

В выигрыше может оказаться Samsung, одна из крупнейших технологических компаний, которая может себе позволить разработку собственного модема. В последние годы Samsung нередко выпускал смартфоны на базе собственных чипов Exynos на некоторых рынках, тогда как на других рынках южнокорейская компания продавала смартфоны с чипами Qualcomm, в особенности, на рынках США и Китая. Нет полной ясности, зачем Samsung это делает, но разумным предположением может быть то, что в Samsung уверены в своей патентной уязвимости к угрозам Qualcomm в этих странах.

Теперь Samsung по всей видимости сможет использовать чипы собственной разработки в продуктах, поставляемых по всему миру, что упрощает для Samsung дизайн продукта, а также позволит компании воспользоваться экономией на масштабе за счет использования собственных чипов. Безусловно Samsung сможет начать предлагать чипы другим производителем смартфонов, как это было в 2011 году.

С другой стороны, решение судьи Гао Ланьхуэй вероятно пришло слишком поздно для компании Intel, которая успела заявить, что сворачивает свои усилия в области разработки чипов с поддержкой 5G. Возможно, в компании уже не решатся на перезапуск этой программы.

Наиболее важным требованием судьи, однако, является оформление мандата на семилетний мониторинг компании Qualcomm со-стороны FTC и суда.

Можно предположить, что не пройдет и года или около того и в Qualcomm попытаются найти способ как вернуть себе свою модель получения доходов. От властей потребуется постоянная бдительность, чтобы бизнес Qualcomm соответствовал как букве, так и духу решения Гао Ланьхуэй.

Вот только для начала решение суда должно пережить рассмотрение Апелляционного суда девятого округа. Qualcomm уже обратился к судье Гао Ланьхуэй с просьбой заморозить ее решение до рассмотрения дела Апелляционным судом. И до этого, клиенты и конкуренты Qualcomm вряд ли смогут выдохнуть.

Источник: arstechnica.com , перевод: @abloud.

