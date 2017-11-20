Анонсы: Планшеты Lenovo Tab 7 и Tab 7 Essential оценены в $100 и $80

20.11.2017, MForum.ru

Китайская компания Lenovo расширила линейку своих планшетных компьютеров двумя устройствами начального уровня. Новинки получили имена Tab 7 и Tab 7 Essential, а их цена составляет всего $100 и $80, соответственно. Как несложно догадаться по названиям, обе новинки оснащены экранами диагональю 7 дюймов.

Разрешение экрана Lenovo Tab 7 составляет 1280х720 точек, а его основные спецификации включают в себя чипсет MediaTek MT8161 (4 ядра, 1,3 ГГц), 1 Гб ОЗУ, 16 Гб встроенной памяти, 5 Мп тыловую и 2 Мп фронтальную камеры, а также монофонический динамик с поддержкой Dolby Atmos. Из беспроводных интерфейсов в активе Lenovo Tab 7 присутствуют Bluetooth 4.0 и Wi-Fi. Сохранился и традиционный 3,5 мм аудиоразъем. Заявленная автономность – до 15 часов. ОС – Android 7.0 Nougat. Lenovo Tab 7 предлагается в черно-белом варианте по цене $99,99.

Lenovo Tab 7 Essential оснащен экраном более низкого разрешения (1024*600 точек) и чипсетом MediaTek MT8167D. Объем оперативной памяти тот же – 1 Гб, но за счет более нового чипсета речь идет уже о DDR4, а не LPDDR3. Объем встроенной памяти остался неизменным – 16 Гб, беспроводные интерфейсы – Wi-Fi и Bluetooth 4.0. Разрешение обоих камер Lenovo Tab 7 Essential составляет 2 Мп, зато время работы от одной зарядки выросло до 20 часов. Приобрести Lenovo Tab 7 Essential можно за $79,99.