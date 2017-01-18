Ценные бумаги: МТС продолжает выкупать акции у Системы и миноритариев

MForum.ru
18.01.2017,
Это вторая попытка, в первый раз (в ноябре 2016 года) компания не стала тратить подготовленные для этого 10 млрд рублей, на выкуп ушло лишь 0.7 млрд.
На этот раз речь идет о планах потратить до 9.3 млрд руб., т.е. все о той же сумме. Как и в прошлый раз выкупать акции планируют у Системы и на рынке в диапазоне от 253 до 283 руб за бумагу. На долю миноритариев может прийтись до 4,65 млн руб.
Можно предположить, что цена акций компании будет демонстрировать некоторый рост.
Будут ли истрачены все 10 млрд? Не обязательно. Компании наверное понравился эффект от buyback и, сохраняя достаточные запасы кэша, она может пользоваться этим приемом еще несколько раз для дальнейшего поднятия своей капитализации.
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МТС начала новый раунд программы приобретения собственных акций для создания дополнительной доходности для акционеров. Компания намерена через свое 100% дочернее Общество с ограниченной ответственностью "Стрим Диджитал" приобрести собственные обыкновенные акции (в том числе в виде ADS) на общую сумму 4 647 186 170 рублей (или 77 959 842 долларов США). Для того, чтобы обеспечить пропорциональное приобретение бумаг у всех акционеров компании согласно эффективным долям владения, МТС планирует потратить также до 4 651 980 169 рублей на выкуп у своего мажоритарного акционера, АФК «Система», действующего через свое дочернее общество Sistema Finance S.A., для этого МТС и Sistema Finance S.A. заключили соответствующую договор.
Всего компания планирует направить на программу выкупа до 9,3 млрд рублей. Точная сумма акций и выплат будет уточнена по итогам завершения программы выкупа акций на рынке.
Обыкновенные акции могут быть предложены их держателями к продаже в ценовом диапазоне от 253 до 283 рублей за обыкновенную акцию, что представляет дисконт в размере 3,9% или премию в размере 7,5% к цене закрытия 263,35 рублей на 16 января 2016 года.
Компания намерена выплатить указанную сумму акционерам путем проведения модифицированного голландского аукциона, приобретая акции у лиц, предложивших наименьшую цену реализации в пределах указанного диапазона цен.
Срок действия программы приобретения истекает в 10:00 по московскому времени 15 февраля 2017 года для владельцев обыкновенных акций и в 17:00 по нью-йоркскому времени 14 февраля 2017 года для владельцев ADS. Предполагается, что расчеты с держателями обыкновенных акций будут произведены с 20 февраля 2017 года по 14 марта 2017 года, а с держателями ADS 28 февраля 2017 года или приблизительно в эту дату.
Полная информация об условиях приобретения акций доступна по во вложении к данному письму.
Это второй раунд программы выкупа, в декабре 2016 года компания направила на выкуп собственных акций 700,8 млн рублей. Операторвыкупил с рынка 1 509 914 акций (0,08% капитала) по цене 229 рублей за бумагу на общую сумму 345,7 млн рублей. Кроме того, МТС выкупила 1 550
495 бумаг у мажоритарного акционера АФК "Система" на сумму 355,1 млн рублей. Программа приобретения акций оказалась не полностью выбранной из-за роста стоимости акций МТС на рынке в октябре-ноябре 2016 года. С момента объявления о начале программы приобретения, стоимость акции МТС на Московской бирже выросла до 230,30 рублей с 213,30 рублей, что выше максимально возможной премии в 7,4%, установленной к цене закрытия на 28 октября 2016 года.
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© Алексей Бойко, Сообщество 4G,
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