Акции: Tele2 предлагает бесплатно испытать мобильный интернет

MForum.ru
01.03.2017,
Tele2 запускает любопытную акцию, адресованную новым пользователям тарифа "Очень черный". Любому желающему предложено испытать качество мобильного интернет-доступа компании. Если клиента не устроит предоставленная услуга, оператор обещает возвратить деньги.
Тестировать качество услуги можно 15 дней. Если клиенту не понравится скорость передачи данных или связность покрытия сетей 3G/LTE, клиент сможет зайти в салон связи Tele2 в своем регионе и заполнить там анкету на возврат денег.
Акция действует с 1 марта по 9 апреля 2017 года в 17 регионах присутствия Tele2:
Подробности проекта - на странице moneyback.tele2.ru
В поддержку акции оператор запустил новую рекламную кампанию, разработанную совместно с McCann Moscow и Bazelevs.
Рекламный ролик кампании:
Идея возврата денег за непонравившийся сервис - очень правильная. Жаль, что на российском рынке ее можно встретить чрезвычайно редко, тогда как в ряде стран это стандартная практика в отношении множества товаров. То, что в Tele2 решили попробовать предложить клиентам этот вариант отношений может свидетельствовать в пользу уверенности оператора в качестве своих сетей. Это может привести в компанию абонентов, которые до сих пор не решались переходить на Tele2, поскольку у них не было бесплатной возможности протестировать качество услуги оператора. Теперь, в рамках акции, эта возможность на время появилась.
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