Акции: Tele2 предлагает бесплатно испытать мобильный интернет

01.03.2017, MForum.ru

Tele2 запускает любопытную акцию, адресованную новым пользователям тарифа "Очень черный". Любому желающему предложено испытать качество мобильного интернет-доступа компании. Если клиента не устроит предоставленная услуга, оператор обещает возвратить деньги.

Тестировать качество услуги можно 15 дней. Если клиенту не понравится скорость передачи данных или связность покрытия сетей 3G/LTE, клиент сможет зайти в салон связи Tele2 в своем регионе и заполнить там анкету на возврат денег.

Акция действует с 1 марта по 9 апреля 2017 года в 17 регионах присутствия Tele2:

Санкт-Петербурге

Адыгее

Алтайском крае

Ленинградской области

Волгоградской области

Воронежской области

Кемеровской области

Коми республике

Краснодарском крае

Нижегородской области

Орловской области

Ростовской области

Смоленской области

Татарстане

Тульской области

Ульяновской области

Челябинской области

Алтайском крае.

Подробности проекта - на странице moneyback.tele2.ru

В поддержку акции оператор запустил новую рекламную кампанию, разработанную совместно с McCann Moscow и Bazelevs.

Рекламный ролик кампании:

Идея возврата денег за непонравившийся сервис - очень правильная. Жаль, что на российском рынке ее можно встретить чрезвычайно редко, тогда как в ряде стран это стандартная практика в отношении множества товаров. То, что в Tele2 решили попробовать предложить клиентам этот вариант отношений может свидетельствовать в пользу уверенности оператора в качестве своих сетей. Это может привести в компанию абонентов, которые до сих пор не решались переходить на Tele2, поскольку у них не было бесплатной возможности протестировать качество услуги оператора. Теперь, в рамках акции, эта возможность на время появилась.

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