Анонсы: Раскрыты подробности о TAG Heuer Connected Modular 45

MForum.ru
14.03.2017,
Компания TAG Heuer раскрыла подробности о смарт-часах Connected Modular 45. Цена новинки на американском рынке составит $1650, а программной основой новинки станет Android Wear 2.0. Таким образом, устройство сможет порадовать всеми возможностями, которые доступны у современных смарт-часов.
Впрочем, самый интересный аспект новинки заключается в том, что покупатели смогут «переключаться» между умным модулем Connected (smartwatch) и механическим модулем. В отличие от предыдущих умных часов этого производителя, за счет наличия механического модуля, новинка сможет получить сертификат «Swiss Made». Покупатели смогут выбрать из широкого спектра материалов, цветов и их комбинаций. Цветовая гамма TAG Heuer Connected Modular 45 включает черный, синий, красный, желтый, зеленый, оранжевы и белый варианты, которые могут компоноваться керамическими ремнями и титановыми браслетами. Также новинка порадует водонепроницаемостью. В части спецификаций можно упомянуть чипсет Intel, 4 Гб памяти, AMOLED-дисплей, а также поддержку Wi-Fi, GPS и NFC, включая платежную систему Android Pay.
© Антон Печеровый,
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