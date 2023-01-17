Анонсы: TAG Heuer пополнил линейку Connected Calibre E4 тремя моделями

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Анонсы: TAG Heuer пополнил линейку Connected Calibre E4 тремя моделями

17.01.2023, MForum.ru

Линейка умных часов TAG Heuer Connected Calibre E4 была анонсирована в прошлом году, сейчас компания добавила в нее еще 3 устройства. Как и следовало ожидать, все они довольно дорогие, причем 42-миллиметровый вариант за $2350 является самым доступным.

Слухи: TAG Heuer пополнил линейку Connected Calibre E4 тремя моделями

В базовой 42 мм модели используется 1,28-дюймовый OLED-дисплей разрешением 416 x 416 пикселей, но с практически безрамочной панелью, защищенной сапфировым стеклом. Корпус изготовлен из титана Grade 2 с черным покрытием, что делает новинку еще и самыми легкими смарт-часами компании.

42-миллиметровая версия Golf Edition имеет такой же корпус. Но она дороже,$2500, поскольку поставляется с тремя мячами для гольфа марки TAG Heuer и двумя парами ремешков: из черной кожи с зеленой строчкой и белый каучуковый. Кроме того, эти часы «поддерживают» 40 000 полей для гольфа по всему миру, позволяя автоматически отслеживать их без какого-либо ручного ввода. Часы могут отслеживать ваш счет, клюшку для гольфа, которую вы используете, а также ваше местоположение на поле для гольфа.

Слухи: TAG Heuer пополнил линейку Connected Calibre E4 тремя моделями

45-миллимитроваый Calibre E4 Sports Edition самый дорогой из всех, за него просят $2600. Форм-фактор 45 мм соответствует текущим моделям Connected Calibre E4. У этой модели керамическая рамка вокруг 1,39-дюймового OLED-дисплея разрешением 454 x 454 пикселей и дышащий каучуковый ремешок, подходящий для занятий спортом. В программной части Sport Edition предлагает функцию Trail & Hiking, используя барометр часов для оценки эффективности тренировки.

Слухи: TAG Heuer пополнил линейку Connected Calibre E4 тремя моделями

Продажи всех трех новинок начнутся уже в текущем месяце, при этом TAG Heuer обещает обновить их до Wear OS 3, как только Google выпустит новое программное обеспечение.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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