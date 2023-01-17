Анонсы: TAG Heuer пополнил линейку Connected Calibre E4 тремя моделями

MForum.ru
17.01.2023,
Линейка умных часов TAG Heuer Connected Calibre E4 была анонсирована в прошлом году, сейчас компания добавила в нее еще 3 устройства. Как и следовало ожидать, все они довольно дорогие, причем 42-миллиметровый вариант за $2350 является самым доступным.
42-миллиметровая версия Golf Edition имеет такой же корпус. Но она дороже,$2500, поскольку поставляется с тремя мячами для гольфа марки TAG Heuer и двумя парами ремешков: из черной кожи с зеленой строчкой и белый каучуковый. Кроме того, эти часы «поддерживают» 40 000 полей для гольфа по всему миру, позволяя автоматически отслеживать их без какого-либо ручного ввода. Часы могут отслеживать ваш счет, клюшку для гольфа, которую вы используете, а также ваше местоположение на поле для гольфа.
© Антон Печеровый,
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