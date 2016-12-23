Это интересно: Google подтвердила анонс двух флагманских смарт-часов с Android Wear в начале 2017 года

23.12.2016, MForum.ru

Несколько месяцев назад в сети появились слухи о том, что Google работает над двумя моделями «умных» часов нацеленными на флагманский сегмент. Также источники утверждали, что анонс новинок состоится одновременно с Android Wear 2.0. Однако позднее появилась информация, что новинки перенесены на 2017 год.

Собственно это и подтвердил Джефф Чанг (Jeff Chang), работающий в команде проекта Android Wear. По словам Чанга новинки станут первыми устройствами, работающими под управлением Android Wear 2.0, а их релиз состоится в первом квартале будущего года. Что интересно, новинки не будут относиться к семейству Pixel, а выйдут под собственным брендом компании-разработчика. Анонс устройств вполне может состояться на CES или MWC. Предполагается, что одно из устройств получит поддержку LTE-сетей, GPS, монитор сердечного ритма, а также достаточно крупный экран. Вторая модель будет компактнее, несколько менее функциональна (возможно, без LTE, GPS, монитора сердечного ритма), но со сменными ремешками. Кроме того, после запуска новинок до Android Wear 2.0 будут обновлены уже выпущенные модели смарт-часов, включая Moto 360 2nd Gen, Moto 360 Sport, LG Watch Urbane 2nd Edition LTE, LG Watch Urbane, LG G Watch R, Polar M600, Casio Smart Outdoor Watch, Nixon Mission, Tag Heuer Connected, Fossil Q Wander, Fossil Q Marshal, Fossil Q Founder, Michael Kors Access Bradshaw, Michael Kors Access Dylan, Huawei Watch (+ Ladies editions), Asus Zenwatch 2 и Asus Zenwatch 3.