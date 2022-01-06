Анонсы: Fossil Skagen Falster Gen 6 представлены официально

MForum.ru
06.01.2022,
Компания Fossil официально представила умные часы Skagen Falster Gen 6, базирующиеся на чипсете Qualcomm Snapdragon Wear 4100+. После обновления новинка будет работать под управлением Wear OS 3.
По формату Fossil Skagen Falster Gen 6 представляет собой классические часы с корпусом 42 мм, диагональ дисплея – 1,28 дюйма. Объем ОЗУ – 1 Гб, встроенной памяти – 8 Гб. Новинка поддерживает полный набор фитнес-функций, включая контроль частоты сердечных сокращений и уровня кислорода в крови. Корпус часов может быть серебристым, розово-золотым, угольным или черным, а ремешок может быть силиконовым, кожаным или металлическим. Цена Fossil Skagen Falster Gen 6 составит $295.
© Антон Печеровый,
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