Это интересно: Развертывание Android Wear 2.0 отложено из-за ошибки

31.03.2017, MForum.ru

Анонса операционной системы Android Wear 2.0 состоялся почти год назад. Но о готовности этой операционной системы для установки на пользовательские устройства поисковый гигант объявил лишь на днях, хотя ранее в качестве даты релиза называли осень 2016 года.

лишь на днях, хотя ранее в качестве даты релиза называли осень 2016 года. Согласно ранее опубликованному списку Android Wear 2.0 получат Asus ZenWatch 2, Asus ZenWatch 3, Casio Smart Outdoor Watch, Casio PRO TREK Smart, Fossil Q Founder, Fossil Q Marshal, Fossil Q Wander, Huawei Watch, LG G Watch R, LG Watch Urbane, LG Watch Urbane 2nd Edition LTE, Michael Kors Access, Moto 360 2nd Gen, Moto 360 for Women, Moto 360 Sport, New Balance RunIQ, Nixon Mission, Polar M600 и TAG Heuer Connected. Но в реальности долгожданное обновление на текущий момент доступно лишь для Fossil Q Founder, Casio Smart Outdoor Watch WSD-F10 и Tag Heuer Connected. Владельцам остальных устройств понадобится подождать, что бы Google устранил обнаруженную в ОС ошибку. Впрочем, владельцам смарт-часов с Android к ожиданию не привыкать.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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