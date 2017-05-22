Услуги: Яндекс.Деньги добавили оплату через Android Pay

MForum.ru
22.05.2017,
Платить таким способом можно с использованием пластиковых и виртуальных карт Mastercard от Яндекс.Денег. Бизнесы смогут также принимать платежи через Android Pay с помощью Яндекс.Кассы. Сервис станет полностью доступен с 23 мая.
Чтобы начать использовать сервис, нужно скачать приложение Android Pay и привязать к нему виртуальную или пластиковую карту Яндекс.Денег. В мобильном устройстве следует включить функцию бесконтактных платежей NFC. Подтверждать платежи можно отпечатком пальцев или паролем к телефону. В некоторых случаях придется ввести PIN-код. Оплачивать покупки через Android Pay можно с Android-смартфонов версии KitKat 4.4 и выше, а также с помощью умных часов на Android Wear 2.0. Как в офлайне, так и в мобильных приложениях.
Яндекс.Касса позволяет принимать платежи через Android Pay в мобильных приложениях. Для интернет-магазина или сервиса оплата через Android Pay будет выглядеть как обычная покупка с банковской карты. При этом пользователю не придётся вводить платёжные данные — они уже хранятся в его телефоне в зашифрованном виде.
Россия стала одиннадцатой страной, где появился Android Pay.
Публикации по теме:
22.05. [Новости компаний] Услуги: МТС и МТС Банк открывают доступ к Android Pay / MForum.ru
14.03. [Новинки] Анонсы: Раскрыты подробности о TAG Heuer Connected Modular 45 / MForum.ru
09.02. [Новинки] Анонсы: Официально представлены LG Watch Sport и Watch Style / MForum.ru
28.12. [Новинки] О смартфонах и не только #38: Обновления до Android 6.0 Marshmallow, Samsung Galaxy S7, LG G5, iPhone 7 и другие новинки 2016 / MForum.ru
06.11. [Общество] Samsung Pay – универсальная платежная система для мобильных устройств? / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: LG X venture – защищенный смартфон с QuickButton / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Honor 6A со Snapdragon 435 представлен официально / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Meizu M5c - яркие цвета и неплохая камера / MForum.ru
23.05. [Новинки] Анонсы: Vertu Signature Cobra Limited Edition – телефон с ценой $360000 / MForum.ru
22.05. [Новинки] Слухи: Lenovo подтвердило использование в Moto Z2 Play аккумулятора емкостью 3000 мАч / MForum.ru
19.05. [Новинки] Анонсы: Объявлена российская цена Sony Xperia XZ Premium / MForum.ru
18.05. [Новинки] Слухи: Doogee собирается выпустить флагман с MediaTek Helio X30 и 8 Гб ОЗУ / MForum.ru
18.05. [ПО] Мобильные ОС: Google подтвердил релиз Android O «в конце лета» / MForum.ru
17.05. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Samsung Galaxy J3 (2017) / MForum.ru
17.05. [Новинки] Анонсы: В России начались продажи Nokia 3, 5, 6 и новой 3310 / MForum.ru
16.05. [Новинки] Анонсы: HTC U11 с оболочкой Edge Sense представлен официально / MForum.ru
16.05. [Новинки] Анонсы: Представлен Huawei Y7 с аккумулятором 4000 мАч и Android 7.0 Nougat / MForum.ru
16.05. [Новинки] Анонсы: Huawei Y3 2017 – брендовый смартфон за $60 / MForum.ru
15.05. [Новинки] Это интересно: Цена люксовой версии Nokia 3310 начинается от 119 тысяч рублей / MForum.ru
15.05. [Новинки] Анонсы: Blackview P2 Lite с аккумулятором емкостью 6000 и функционалом Powerbank / MForum.ru
12.05. [Новинки] Слухи: В TENAA замечен прочный смартфон ZTE / MForum.ru
12.05. [Новинки] Это интересно: Восстановленные Samsung Galaxy Note 7 появились в продаже в Китае / MForum.ru
12.05. [Новинки] Анонсы: ZTE Blade X Max сочетает 6-дюймовый дисплей и Android 7.1.1 / MForum.ru
11.05. [Новинки] Анонсы: ZTE Nubia M2 Lite доступен на индийском рынке / MForum.ru
11.05. [Новинки] Анонсы: Honor 6C приходит на российский рынок / MForum.ru