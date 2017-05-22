Услуги: Яндекс.Деньги добавили оплату через Android Pay

22.05.2017, MForum.ru

Платить таким способом можно с использованием пластиковых и виртуальных карт Mastercard от Яндекс.Денег. Бизнесы смогут также принимать платежи через Android Pay с помощью Яндекс.Кассы. Сервис станет полностью доступен с 23 мая.

Чтобы начать использовать сервис, нужно скачать приложение Android Pay и привязать к нему виртуальную или пластиковую карту Яндекс.Денег. В мобильном устройстве следует включить функцию бесконтактных платежей NFC. Подтверждать платежи можно отпечатком пальцев или паролем к телефону. В некоторых случаях придется ввести PIN-код. Оплачивать покупки через Android Pay можно с Android-смартфонов версии KitKat 4.4 и выше, а также с помощью умных часов на Android Wear 2.0. Как в офлайне, так и в мобильных приложениях.

Яндекс.Касса позволяет принимать платежи через Android Pay в мобильных приложениях. Для интернет-магазина или сервиса оплата через Android Pay будет выглядеть как обычная покупка с банковской карты. При этом пользователю не придётся вводить платёжные данные — они уже хранятся в его телефоне в зашифрованном виде.

Россия стала одиннадцатой страной, где появился Android Pay.