Услуги: МТС и МТС Банк открывают доступ к Android Pay

22.05.2017, MForum.ru

ПАО "МТС" и ПАО "МТС-Банк" объявляют возможность для абонентов доступа к платежному сервису Android Pay, позволяющему бесконтактно оплачивать покупки в торговых точках, а также платить в один клик в интернете и мобильных приложениях.

Покупки можно совершать с любого смартфона или планшета с версией ОС Android 4.4 и выше на web-сайтах и в мобильных приложениях, где есть кнопка "Оплатить с Android Pay, а также в точках продаж по NFC.

Пользователям Android Pay потребуется скачать приложение из магазина Google Play, зарегистрироваться в сервисе, привязать к нему дебитовые или кредитные карты "МТС Банка" Mastercard и Visa. Привязанные к сервису карты МТС Деньги имеют ряд опций, например, "Опция накопительная" дает начисление на остаток средств от 7.5% годовых при остатке от 1000 до 299 тыся. рублей или на 6% в год при остатке свыше 300 тыс. рублей. Карта МТС Smart Деньги позволяет не платить за связь. Нет ограничений на снятие наличных в месяц. Пополнить карту без комиссии можно в любом салоне МТС и офисе МТС Банка.

Финансовыми услугами МТС по данным компании пользуется 16 млн клиентов (20% абонбазы).