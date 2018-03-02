MWC2018: МегаФон и Mastercard предлагают платить смартфоном со счета мобильника

MForum.ru
02.03.2018,
Заслуживают особого внимание две новинки МегаФон, которые компания представила на MWC вместе с Mastercard.
1. Вы вероятно уже слышали о возможности привязать счет мобильного телефона к Apple Pay или Samsung Pay и предложении выпустить виртуальную карту.
Работать все это начало с 1 марта. Платежи пойдут через так называемую платформу токенизации Mastercard Digital Enablement Service. То есть теперь банковский пластик не нужен от слова совсем! Вполне такая революционная инициатива, молодцы. Учитывая лимит платежей со счета 1 мобильника в 100 тыс в месяц - этого хватит большинству жителей России. Можно ванговать рост продаж продукции фруктового бренда и Samsung в нашей стране?
2. Второй проект - это предложение каждому абоненту МегаФон выпуска виртуальной банковской карты Masterbank в приложении “МегаФон.Банк”. Такую карту можно подключить к тем же Appla Pay и Samsung Pay, но также и к Android Pay. Обещан cashback 20% за каждую третью покупку. Можно выпустить до 10 карт на один мобильный счет, раздать их своим близким и контролировать расходы со своего счета. Пополнение делается перечислением денег на счет мобильного.
Это не столь круто, как первая инициатива, но тоже очень приятная новинка, которая найдет своих пользователей. За ней, правда, “Раунд банк”, но в остальном - отличное предложение!
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[Пресс-релиз]: С «МегаФоном» и Mastercard можно оплачивать покупки смартфоном в одно касание со счета мобильного телефона
С 1 марта абоненты «МегаФона» могут привязать счет своего мобильного телефона к Apple Pay или Samsung Pay, через выпуск виртуальной карты-токена Mastercard.
Благодаря партнерству Mastercard и «МегаФона» абоненты оператора получили возможность привязать счет своего мобильного телефона к Apple Pay или Samsung Pay через выпуск виртуальной карты Mastercard. Абоненты могут это сделать через свой личный кабинет «МегаФона» и сразу приступить к использованию, а его телефон в этом случае станет цифровым платежным средством. Для Google Pay такая возможность появится в течение марта.
Впервые такой способ оплаты «МегаФон» и Mastercard представили 27 февраля на Mobile World Congress 2018, проходящем в Барселоне. А для всех абонентов такая возможность появилась 1 марта.
«Мы рассчитываем привлечь к использованию этого сервиса большинство пользователей Apple, Samsung и Android устройств в нашей сети и тем самым значительно увеличить проникновение безналичной оплаты в России. Этим уникальным проектом мы открываем новые возможности как нашим абонентам в России, так и создаем прецедент в мировой практике. Я верю, что это позволит не просто повысить доступность использования новых платежных технологий, но и откроет новые перспективы для телекоммуникационной отрасли в части предоставления финансовых сервисов», - прокомментировал Директор по новым бизнесам и партнерствам «МегаФона» Ян Кухальский.
Ранее «МегаФон» представлял своим абонентам возможность совершать оплаты при помощи счета мобильного телефона, но через пластиковую карту. В августе 2016-го года была представлена банковская карта платежной системы Mastercard: счет карты равен счету мобильного телефона. Получить физически такую карту можно в любом салоне «МегаФона». Эмиссию карт осуществляет ООО «банк Раунд» на базе собственной инфраструктуры, разработанной специально для реализации данного проекта. На конец 2017-го года число выданных пластиковых карт «МегаФона» составляет более 1,2 млн. Основные расходы по картам «МегаФона»: на связь (33%) и покупки в супермаркетах (25%), в некоторых регионах в топ-затрат попали и финансовые услуги. Размер одной транзакции на покупку / оплату товаров и услуг составляет в среднем 800 рублей. Среди пользователей карты «МегаФона» больше мужчин – 60% (женщин - 40%). Из тех, кто пользуется технологией бесконтактных платежей с карты – 87% пользуются Apple Pay (больше всего их на Северо-Западе – 90%, меньше всего на Дальнем Востоке – 81%). При этом владельцы Apple в среднем тратят больше на одну покупку.
С 1 марта 2018-го года банковскую карту «МегаФона» можно будет выпустить виртуально со всеми реквизитами через приложение «МегаФон.Банк» (0+). И тоже привязать ее к платежным сервисам Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay - это позволит оплачивать покупки в оффлайне.
При оплате виртуальной картой также используется технология токенизации Mastercard: она позволяет заменить реальный номер карты клиента уникальным сгенерированным кодом — токеном.
«Виртуальную банковскую карту выпустить просто и удобно. Для этого не нужно ходить в отделение банка, заполнять анкеты или заявления, так как база абонентов «МегаФона» уже идентифицирована оператором», – поделился Директор по новым бизнесам и партнерствам «МегаФона» Ян Кухальский.
«МегаФон» и Mastercard связывает многолетнее сотрудничество, которое началось с момента запуска оператором собственной банковской карты Mastercard. Сегодня мы сделали новый совместный шаг в цифровое будущее: в новых продуктах мы придерживаемся принципа, по которому каждое подключенное к интернету устройство может стать простым, безопасным и удобным платежным инструментом», - отметил Михаил Федосеев, Директор по развитию бизнеса и цифровых платежей Mastercard в России, Беларуси, Армении и Казахстане.
Дополнительная информация:
Технология бесконтактной оплаты Mastercard это инновационная технология платежей в одно касание, которая предоставляет быстрый, безопасный и удобный способ оплаты повседневных покупок и услуг. Карту или другое устройство (мобильный телефон, стикер, наручные часы и т.п.) с этой технологией не требуется передавать кассиру – достаточно одного касания к бесконтактному терминалу на кассе. При покупке на сумму до 1000 рублей не нужно вводить ПИН-код или подписывать чек.
Oплату по бесконтактной технологии Mastercard принимают более 8 миллионов торговых точек в 111 странах мира, включая 50 европейских государств.
Эту технологию принимают самые разные торговые и сервисные предприятия – магазины продуктов питания и промышленных товаров, химчистки, аптеки, кинотеатры, рестораны быстрого обслуживания, кафе, билетные кассы на вокзалах и т.д.
Узнать подробную информацию об инновационной бесконтактной технологии Mastercard и посмотреть список торговых и сервисных предприятий, принимающих бесконтактные карты Mastercard в России, можно на сайте.
Эмитент карт – ООО «банк Раунд», генеральная лицензия Банка России №2506 от 14.11.2012.
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