Анонсы: Официально представлены LG Watch Sport и Watch Style

MForum.ru
09.02.2017,
Компания LG официально анонсировала смарт-часы LG Watch Sport и Watch Style оснащенные экранами, выполненными по технологии POLED. Другой «фишкой» новинок стала поддержка Google Assistant. Программная основа устройств – Android Wear 2.0.
Список основных характеристик LG Watch Style включает в себя 1,2-дюймовый дисплей разрешением 360х360 точек с защитным стеклом Gorilla Glass 3, чипсет Snapdragon Wear 2100, 512 Мб ОЗУ, 4 Гб встроенной памяти и аккумулятор емкостью 240 мАч с возможностью беспроводной зарядки. Набор коммуникационных интерфейсов LG Watch Style включает в себя Wi-Fi и Bluetooth. Также отметим защиту от влаги по классу IP67. Габаритные размеры LG Watch Style составляют 42,3 х 45,7 х 10,8 мм, а цена - $250. Цветовая гамма этой новинки включает в себя 3 варианта: серый, титановый и розовое золото.
LG Watch Sport немного крупнее (45,4 х 51,2 х 14,2 мм) и дороже ($280). Аппаратная платформа та же. Однако это устройство оснащено 1,38-дюймовым экраном разрешением 480х480 точек,768 Мб ОЗУ, поддерживает LTE, NFC (для Android Pay) и GPS. Кроме того, в наличии датчик частоты сердечных сокращений и аккумулятор емкостью 430 мАч. Отдельно отметим, что LG Watch Sport оснащен несъемным ремешком, где размещены антенны беспроводных интерфейсов. Другой интересный момент – размещение датчика освещенности под экраном устройства (аналогичная технология используется в Samsung Gear S2 и S3). Класс защиты LG Watch Sport от воздействия влаги и пыли – IP68. Устройство будет доступно в титановом и темно-синем вариантах.
© Антон Печеровый,
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