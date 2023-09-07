Слухи: Появились изображения и подробности о Xiaomi Watch 2 Pro

MForum.ru
07.09.2023,
В ближайшее время может состояться анонс нескольких умных часов от Xiaomi. Утечка раскрыла некоторые характеристики Xiaomi Watch S3 и Xiaomi Watch 2 Pro.
Судя по просочившимся рендерам, будущие новинки получат круглый дизайн, что будет отличать их от большинства текущих моделей производителя, включая Xiaomi Watch 2. Рендеры показали как минимум два стильных цветовых варианта.
Первый сочетает в себе серебристый корпус с коричневым кожаным ремешком, а второй – получил полностью черный дизайн с соответствующим черным ремешком. На боковой стороне часов находятся две кнопки рядом с вращающейся заводной головкой для навигации. Корпус будет изготовлен из нержавеющей стали с полированной отделкой для версии с кожаным ремешком и отделкой из матового металла для черного варианта.
В технической части Xiaomi Watch 2 Pro ожидается 1,43-дюймовый круглый AMOLED-дисплей высокого разрешения. Этот дисплей будет иметь функцию «всегда включен» и предлагать эксклюзивные варианты циферблатов.
В части коммуникаций будут доступны версии как Bluetooth, так и со встроенным 4G LTE. Ранее умные часы были замечены в базе данных IMEI под номером модели M2233W1. Ожидается, что новинка будет предлагать подключение eSIM и может работать на операционной системе Wear OS 3. Этот выбор операционной системы соответствует его предшественнику, Mi Watch, который был представлен в ноябре 2019 года и также использовал ОС Google Wear.
Что касается связанных со здоровьем функций, они будут включать в себя анализ состава тела, отслеживание сна, SpO2, а также привычные спортивные режимы, обычно встречающиеся в часах Xiaomi.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
06.09. [Новости компаний] Развитие сетей: МегаФон о развитии сетей - Челябинская, Саратовская, Псковская, Курганская области / MForum.ru
14.08. [Новости компаний] Тренды: Интерфейс Xiaomi для рынка Китая блокирует установку Telegram / MForum.ru
11.08. [Новинки] Слухи: Стали известны спецификации Redmi Pad SE / MForum.ru
02.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Redmi 12 5G с 6,8-дюймовым дисплеем / MForum.ru
25.07. [Новинки] Слухи: Redmi 12 5G замечен в Geekbench / MForum.ru
07.09. [Новинки] Слухи: Появились изображения и подробности о Xiaomi Watch 2 Pro / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: Продажи Realme C51 в Индии начнутся 11 сентября / MForum.ru
06.09. [Новинки] Анонсы: В Китае появился смартфон Vivo Y78m / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: Oppo A38 – смартфон с 50 Мп камерой и быстрой зарядкой 33 Вт / MForum.ru
05.09. [Новинки] Анонсы: ZTE Axon 50 Lite представлен официально / MForum.ru
04.09. [Новинки] Анонсы: Honor V Purse появился на живых фото / MForum.ru
04.09. [Новинки] Анонсы: Infinix Zero 30 5G c 50 Мп сэлфи-камерой и записью 4К-видео представлен официально / MForum.ru
01.09. [Новинки] Анонсы: Huawei Mate 60 Pro в Китае оценили в 6999 юаней / MForum.ru
01.09. [Новинки] Анонсы: Представлен концпет-смартфон Phantom Ultimate / MForum.ru
31.08. [Новинки] Анонсы: Vivo V29e представлен в Индии / MForum.ru
30.08. [Новинки] Анонсы: Представлены планшетные компьютеры TCL Tab 10 Gen2 и Tab 10L Gen2, также очки RayNeo X2 AR / MForum.ru
30.08. [Новинки] Анонсы: Представлены смартфоны TCL 40 NxtPaper с технологией защиты глаз / MForum.ru
29.08. [Новинки] Анонсы: Realme GT5 с 24 Гб ОЗУ представлен официально / MForum.ru
28.08. [Новинки] Анонсы: Представлен Vivo Pad Air со 144 Гц дисплеем и Snapdragon 870 / MForum.ru
25.08. [Новинки] Слухи: Oppo Find N3 Flip и Watch 4 Pro представят 29 августа / MForum.ru
24.08. [Новинки] Анонсы: Realme 11x 5G получил 64 Мп камеру и Android 13 / MForum.ru
23.08. [Новинки] Слухи: Появились подробности об экранах Oppo Find N3 и OnePlus Open / MForum.ru
23.08. [Новинки] Слухи: OnePlus 12 получит 24 Гб ОЗУ / MForum.ru
23.08. [Новинки] Слухи: Infinix Zero 30 5G станет доступен для предзаказа 2 сентября / MForum.ru
22.08. [Новинки] Анонсы: Oukitel RT7 Titan 5G – защищенный 5G-планшет с АКБ 32 000 мАч / MForum.ru