Слухи: Появились изображения и подробности о Xiaomi Watch 2 Pro

07.09.2023, MForum.ru

В ближайшее время может состояться анонс нескольких умных часов от Xiaomi. Утечка раскрыла некоторые характеристики Xiaomi Watch S3 и Xiaomi Watch 2 Pro.

Судя по просочившимся рендерам, будущие новинки получат круглый дизайн, что будет отличать их от большинства текущих моделей производителя, включая Xiaomi Watch 2. Рендеры показали как минимум два стильных цветовых варианта.

Первый сочетает в себе серебристый корпус с коричневым кожаным ремешком, а второй – получил полностью черный дизайн с соответствующим черным ремешком. На боковой стороне часов находятся две кнопки рядом с вращающейся заводной головкой для навигации. Корпус будет изготовлен из нержавеющей стали с полированной отделкой для версии с кожаным ремешком и отделкой из матового металла для черного варианта.

В технической части Xiaomi Watch 2 Pro ожидается 1,43-дюймовый круглый AMOLED-дисплей высокого разрешения. Этот дисплей будет иметь функцию «всегда включен» и предлагать эксклюзивные варианты циферблатов.

В части коммуникаций будут доступны версии как Bluetooth, так и со встроенным 4G LTE. Ранее умные часы были замечены в базе данных IMEI под номером модели M2233W1. Ожидается, что новинка будет предлагать подключение eSIM и может работать на операционной системе Wear OS 3. Этот выбор операционной системы соответствует его предшественнику, Mi Watch, который был представлен в ноябре 2019 года и также использовал ОС Google Wear.

Что касается связанных со здоровьем функций, они будут включать в себя анализ состава тела, отслеживание сна, SpO2, а также привычные спортивные режимы, обычно встречающиеся в часах Xiaomi.