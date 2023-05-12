Анонсы: Представлена Wear OS 4 с большим число приложений и облачным резервным копированием

MForum.ru
12.05.2023,
В то время как Google Wear OS 3 не используется на многих умных часах, производитель Android анонсировал свою следующую версию — Wear OS 4. Она появится позже в этом году и получит более полезный набор приложений для часов, улучшенное управление батареей и обновленный речевой ввод.
Wear OS 4 обеспечивает улучшенную интеграцию с Google Home и еще больше возможностей управления подключенными устройствами. Google также подтвердила наличие дополнительных функций для своих приложений Google Workspace, Gmail и Google Calendar. Теперь пользователи смогут получить доступ к двум избранным на рабочем месте со своих часов Wear OS 4, быстро отвечать на электронные письма в Gmail и отвечать на сообщения о событиях и обновлять задачи в Календаре.
Сторонние разработчики также участвуют. WhatsApp, предлагает первое приложение для часов со сквозным шифрованием, голосовыми ответами и звонками на устройстве. Spotify добавляет новые плитки для более легкого доступа к вашим любимым мелодиям и подкастам.
Peloton добавляет плитку с полосой тренировок в свое приложение Wear OS 4. Samsung и Google также совместно разработали новый формат циферблата, который упрощает процесс создания циферблата для разработчиков и снижает нагрузку на батарею.
Еще одним важным дополнением к Wear OS 4 является возможность резервного копирования и восстановления часов без сброса настроек. Google не разглашает официальную информацию о том, какие умные часы представят Wear OS 4, но мы ожидаем, что серия Samsung Galaxy Watch 6 следующего поколения будет первой в очереди. Также мы ожидаем увидеть Wear OS 4 на часах Pixel следующего поколения, а также на моделях других производителей.
© Антон Печеровый,
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